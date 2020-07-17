第一，调整结束了吗？极限位置在哪里？





技术上看沪指出现了缩量十字星，我们不在这个位置盲目给大家说拐点已至。但从技术上看调整空间不大了。





行情在去年4月份反弹见高点，如果被视为一浪上升，那么之后一直到今年3月19日2646点低点则是二浪调整。这其中，市场其实抛弃极端情况，构建了一个2830~3050的箱体结构，这个箱体结构在两个阶段曾经被打破。





1.是春节前的拉升，大家要注意到，元旦后的拉升突破，其实已经半岁了量能的温和放大。但随后市场再一次跌回箱体，这个过程中，主要是春节前最后几天疫情的消息所致。而节后开盘指数经历了第一轮狂跌。反弹，疫情反复经济数据压力再一次3月初见顶下探。 而最乐观的情况，市场不会跌破20日线，就在3180上方结束下探开始震荡修复。





2.是本轮市场拉升。





我们认为市场在春节前的拉升应该是已经准备启动三浪，如果抛去疫情导致的大幅度急跌，2月4日见底后的放量拉升，其实应该视为节前突破的延续，只不过突发的疫情将这种延续打入了箱体内部。而后的二次探底才是真正意料之外的，这导致了市场在三月下旬见底之后，走出了三个多月的缓慢修整。





换言之，我们可以将元旦后的突破视为一次被打断的夭折三浪。而将本轮拉升，视为一次真突破的真三浪，而真三浪的加速，刚刚好是在7月2日放量突破3050之后开启的。





因此，我们认为，3050是没有新利空或少量低能量新利空轰炸下，情绪最恶劣情况下本轮调整的极限。而如果没有这么极端的情绪，那么按照历史上历次牛市长阴的调整节奏，下周顶多顶多顶多顶多调整到3150也就见底，而后走出一到两周的横盘修复情绪，然后挑头向上。









第二，谁能作为下一轮启动的标杆？券商！





大家能够找到的每一个针对牛市的打油诗调侃，都是讲明的——牛市先炒券商。原因很简单，牛市预期下的券商行业戴维斯双击。





而上一轮2014年的牛市，券商在戴维斯双击的助推下，涨幅是多少呢？均涨幅三倍！而本轮行情，除了光大等混业预期改革极端强烈的品种之外，至少行业头部券商的拉升连一倍都未到。因此，我认为大家不妨仍然以券商作为行情是否仍然是牛市的最重要标杆。





如果券商股尤其行业头部品种接下来再一次启动，那么毫无疑问，牛市延续。而如果券商就此死掉，那么不用怀疑了，行情就是因为混业改革预期推动下的金融股暴动引发的短期拉升。





但我们而言，判断更偏向于前者。我们是最早喊出“发行机制改革必然触发A股长牛”的团队，同样也是在二季度市场一坨烂泥中最早喊出“看多三季度及后续时间窗口下的行情”的团队之一。到今天为止，我们继续坚定立场。









第三，为什么继续看好行情？





我们在今年年初给学员的深度解析中通过大篇幅说过几个重要的观点。包括发行机制改革触发牛市，以及高层对牛市的态度变化，以及国家希望通过一轮牛市来实质性解决的问题。





这些我们不再赘述。说一点大家现在谈的比较多的——资产荒和流动性泛滥。我们认为最简单的——资产荒和流动性泛滥造成的股市洼地对于资本的吸引，仍然没有改变。





这里面大家不妨看近期的两个新闻。一个是昨天公布的GDP数据，GDP同比增长3.2%，预期3%； 6月社会消费品零售总额同比增长-1.8%，预期0.3%； 1-6月固定资产投资增-3.1%，预期-3.3%；1-6月全国房地产开发投资同比增长1.9% 1-5月为下降0.3%





这几个数据什么意思？





消费并没有提振，疫情的长尾效应在延续压制老百姓的消费意愿。但是经济增速超预期了，什么带来的超预期呢？是房地产！





但是房地产的高增速可持续吗？我们看另一个近期的新闻，不赘述——就是以深圳为首的多地方开始收紧地产调控政策了。





流动性仍然泛滥，而老百姓一没有消费，二要限制购房，庞大的资产需要保值增值，如果地产无法吸纳这笔钱或者无法实现增值目的，还有哪个市场可以呢？





是股市吗？也就是股市了吧。









第四，监管是什么态度呢？





很多散户投资者经历了上周末连发五道金牌的风暴，会说，监管显然是目前市场最不可控的因素。监管是什么态度呢？我觉得大家注意一下今天盘中和盘后的两个新闻。





1.外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在今天上午举办的上半年外汇收支数据新闻发布会上表示，受疫情影响，今年以来全球的直接投资总体低迷，上半年中国的利用外资达到了4722亿元人民币，二季度增长8.4%，这是非常可喜的成绩。随着国内资本市场的开放，境外投资者投资更加便利。外汇局统计显示，今年上半年，境外投资者净增持境内债券和股票729亿美元，其中，净增持境内债券596亿美元、股票133亿美元。





2.银保监会：中国人寿、太保寿险、泰康人寿、新华人寿、人保财险、太平财险等行业大中型公司投资权益类资产的比例上限由原来的30%提高到35%。





我觉得这两个消息，大家要注意两点。首先，护盘的味道已经溢于言表了。显然监管既不希望疯牛也不希望疯熊！（前前村长的下场可见）但毫无疑问监管希望是真牛，而不是纸糊的样子牛！（前村长的下场可见）





因此，在中国完全没有切实的所谓慢牛的历史经验的背景下，政策在面多了加水水多了加面的过程中反复摇摆来调控节奏会是中期的常态。但大趋势是不会改的，不然金融改革和大量寄希望于牛市牵动的改革无法落实。这是最大的问题。





其次，大家要注意到，今天为市场释放利好的并不是证监会，而是外管局和银保会。这意味着，护盘的意志，要来的更高一些。





而从释放的利好来看，2019年国内保险业总规模是20.6万亿，这个消息直接引入了万亿级别的增量，算是相当有力度得了。





至于有的朋友讲的——险资会不会来接盘。我还是建议大家好好理解一下什么叫资产荒。





其余的就不赘述了。



