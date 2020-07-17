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自古牛市多长阴，握紧筹码莫迟疑

(2020-07-17 11:46:45)
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早盘量能不济，市场冲高回落砸一波，估计又要套一批资金，按照临近午盘这个跳水的样子，午后至少要再有一轮加速，逼出恐慌盘，才会真正出现反弹的机会。

目前看其实没有什么真正要命的利空。

茅台的问题，昨晚天风发了策略，我觉得是一个公道话——【天风证券：茅台是好酒 消费类最具竞争力】“消费板块具备长期投资价值的宏观背景，是经济增长中枢下台阶和经济结构的转型。”天风证券研报提出，1973年以来，美股年化收益率高的行业同样集中于消费和医药、科技板块，原因就是经济增长中枢的下台阶和经济结构的转型。天风证券认为，A股以白酒为代表的消费板块短期有较大幅度的调整，但是中期来说，这些板块仍然是A股市场中的最具竞争力的主导产业。全球视角下，消费龙头估值体系迁移的过程仍在路上。

我们的观点，昨天说的很明确，不赘述。

至于其他的所谓利空，无外乎中美和降温政策。我们认为都不是持续性的。如果是限期令违规资金离场引发的暴跌，那么从上周降温算，到周末的政策峰值，距今也是一周了，应该进入尾声。

因此接下来的问题，其实就是心里受创伤的资金，何时能够重新返场抄底，这是一个过程，但却又是一定会发生的。

最后，我觉得大家还是先要正视周四的大调整。

在这种牛市中，投资者整体恐惧而多疑，一旦下跌很可能当日出现较为猛烈的回调，这一点历史上被反复证实和重演。 例如创业板 2014/12/12、2015/03/06、2015/03/26、2015/04/15、 2015/05/28 都出现较大级别的调整，分别下跌 4.94%、3.25%、3.91%、 4.58%和 5.40%。

我们统计了 2014/07/23 ~ 2015/06/24 这轮牛市，对于上证综指和创业板指，都存在股民常说的“牛市多长阴”的现象。所以如果认可牛市逻辑，我们认为不需要过多的担忧。回调就是金坑。

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