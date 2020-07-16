我先说句公道话——今天的下跌全甩给茅台是不负责任的。





比如今天公布的GDP增速，虽然数据是超预期的，但分结构来看其实并不美观。经济的转正，主要还是靠的投资拉动，说白了就是地产。而居民消费的复苏反而比预期要弱很多。所以消费白马的走跌和数据是有关系的。





但——要是没有某个茅台的事件，今天是断然不会跌成这狗样的！





没人会问为什么顶级跑车卖这么贵，也没有人问为什么一个包包卖这么贵，是不是合理。白酒的涨价，只要是符合市场化规律的，就应该接受。凭什么茅台不能贵？ 敢于让我们民族的白酒因为市场的供需而价格上涨，这本身就是文化自信!





我们平心而论，茅台能不能跌？能！但任何一家公司，不应该因这种原因跌





白酒板块估值是已经创了历史新高的，换言之，调整是正常的。而茅台作为商品，价格崩塌也不是不可以。 但是每一次调整都要伴随着行政干预。这个方法首先就是错的。





茅台价格下跌可以是任何原因导致的——比如当年的塑化剂事件，比如之后的整顿三公，再之后的军队禁酒，比如现在没有一个行研能说明白茅台真实的消耗量是多少。 那么将来茅台如同前几年玉石手钏文玩古董一样走个价格的跳水，我是能接受的。





但是唯独以行政干预来强行调控，这个做法是错误的。是市场化的倒退





最后的最后，说两句正经的。





第一句，牛市逻辑没有结束，我们所分析的看多的理由目前并没有被推翻，而除了盘中的这两个消息也没有其他利空，至少目前没看到。但今晚要关注消息面的跟进，官媒的表态决定了买点是否会在明天还是更往后几天出现



