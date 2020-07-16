当真是一瓶茅台引发的惨案吗？(2020-07-16 17:00:07)
我先说句公道话——今天的下跌全甩给茅台是不负责任的。
比如今天公布的GDP增速，虽然数据是超预期的，但分结构来看其实并不美观。经济的转正，主要还是靠的投资拉动，说白了就是地产。而居民消费的复苏反而比预期要弱很多。所以消费白马的走跌和数据是有关系的。
但——要是没有某个茅台的事件，今天是断然不会跌成这狗样的！
没人会问为什么顶级跑车卖这么贵，也没有人问为什么一个包包卖这么贵，是不是合理。白酒的涨价，只要是符合市场化规律的，就应该接受。凭什么茅台不能贵？敢于让我们民族的白酒因为市场的供需而价格上涨，这本身就是文化自信!
我们平心而论，茅台能不能跌？能！但任何一家公司，不应该因这种原因跌
白酒板块估值是已经创了历史新高的，换言之，调整是正常的。而茅台作为商品，价格崩塌也不是不可以。但是每一次调整都要伴随着行政干预。这个方法首先就是错的。
茅台价格下跌可以是任何原因导致的——比如当年的塑化剂事件，比如之后的整顿三公，再之后的军队禁酒，比如现在没有一个行研能说明白茅台真实的消耗量是多少。那么将来茅台如同前几年玉石手钏文玩古董一样走个价格的跳水，我是能接受的。
但是唯独以行政干预来强行调控，这个做法是错误的。是市场化的倒退
最后的最后，说两句正经的。
第一句，牛市逻辑没有结束，我们所分析的看多的理由目前并没有被推翻，而除了盘中的这两个消息也没有其他利空，至少目前没看到。但今晚要关注消息面的跟进，官媒的表态决定了买点是否会在明天还是更往后几天出现
第二句，如果各位仍然认可牛市逻辑，且没有进一步的突发利空作为前提，那么本轮市场高位调整已经接近7%，幅度足够大。领导们显然是不希望快牛，但也绝不愿意看到牛市就此终结！！我们说过，这是本轮行情最不同之处。大量的金融改革还未落地，改革需要牛市支持也需要牛市验证，而从资金角度，基金经理手握重金，正等着建仓！！此时不建，更待何时？？
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