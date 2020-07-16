消息面三个消息基本上能让大家看清楚目前的走势。先说俩中性偏空的。





第一是GDP。GDP同比增长3.2%，预期3%； 6月社会消费品零售总额同比增长-1.8%，预期0.3%； 1-6月固定资产投资增-3.1%，预期-3.3%； 6月城镇调查失业率5.7%，预期6%。





昨晚不少朋友刷，这是1840年之后中国再一次单季度GDP登顶全球，而从今天看增速甚至是超预期的。但分结构来看其实并不美观。经济的同比转正，主要得益于投资的反弹，特别是房地产的开发投资，仍然一如既往地扮演了增长压舱石的角色。其在投资的分项中 ，同比增长率先转正。 消费的增长低于市场预期，仍然录得月度负增长。扣除价格因素，同比下降幅度更大 ，说明经济增长在消费侧的表现不佳。原因主要是居民的收入（预期）发生较大变化，收入增长前景承压，边际消费倾向下降所致。





这就能解释为什么今天消费股甚至是连带着科技股没有形成像样的反弹了。





第二是官媒对于茅台的点名。官媒晚间发表文章质问，茅台酒凭什么成为官场腐败硬通货？文章指出，酒是用来喝的，不是用来炒的，更不是用来腐的。直接点名茅台。





这成为了今天白酒股暴跌的元凶，也进而成为消费板块回落的杀手。但各种逻辑很迷——说腐败就说腐败，公检法的职能最后要靠一瓶白酒涨不涨价来落实？？这当真不是高级黑？





不问国外奢侈品包包的价格是否等同于价值，不问名牌跑车为什么这个贵，单单受不了国产白酒因为市场供需而涨价？这是踏空了？还是文化自信的缺失？





当然，白酒板块估值早就是历史新高，茅台股价不是不能跌，但是一个核心资产龙头的每每调整，都摆脱不了看得见手的影子，这某种程度上说，是市场化的倒退。





所以，基本上这两条看明白了，就知道今天市场的下跌品种和横盘品种的原因了。唯一值得欣慰的是，这两天调整，市场还是轮动的，没有单一板块太伤筋骨的情况。至于后市，我觉得大家要好好理解一下昨天晚上国常会，领导得讲话。





国常会：取消保险资金开展财务性股权投资行业限制。简单解读一下





第一，这个消息的本质是引导险资去做一级市场而不是在二级市场割韭菜。主要的目的是希望险资通过间接融资来支持实体，这一点股民不要想多了。





第二，但一级市场的活跃一个重要的背景是二级市场必须足够活跃成为资金变现市场。因此第一条本质的背后，是国家仍然相当重视二级市场走势





第三，股市大跌之后出了这条政策，高层还是雷霆手段之后跟着菩萨心肠。我们维持二级市场大方向继续看好的观点不变。



