第一，为什么下跌？





这是很多投资者经历过今天都没有搞明白的事情。外围来说，英国的华为限令、美国的制裁喊话，本质上都是市场早已经打出过最差预期的东西，没有任何新的观点，我们认为对于行情的影响也确实不高。





国内方面的因素是导致今天下跌的主要原因，我们认为主要有四点





1.大量获利盘后的调整需求。这个我们不展开说，上周开始我们就在提示市场要进入分化阶段，而牛市多长阴，这意味着单日大级别的调整会在接下来逐步成为常态。这是需要大家去接受的牛市特征。只不过，消息面上的一些因素加剧了这一反应，导致市场比看上去的更加极端。





2.中芯国际明天科创板上市。这很可能是今天市场以科技股作为核心杀跌动力的原因。毕竟王者归来，众生跪伏什么的也是合理的。中芯国际最大的影响，其一是大抽血，这个就不需要多讲了。毕竟也是超级权重，而且此次沪指从新编制都为其亮了绿灯。其二是核心品种的上市，直接摊薄了很多所谓芯片概念的含金量。这是为什么今天芯片股领跌的原因。





3.二季度GDP明天发布，叠加近期的中报分化，对短期获利盘丰厚的高位股形成了压力。





4.监管降温。最后这个不得不说，上周起，A股市场出现多个降温信号。社保基金及国家大基金减持、证监会严查场外配资。14日晚间又出来了降温消息，一是资金违规流入股市楼市被银保监会点名，另外是社保基金减持了一点交通银行。五道金牌之下，市场降温也是必然。





第二，市场和监管都在学习





很多人对于连续几道金牌的手法负面情绪很大，我觉得虽然不认同，但是能理解，毕竟A股自有史以来，从没有真正意义上的慢牛，监管对于慢牛的理解都是理论性的。A股历来只有暴涨暴跌，没有成功的历史经验只能摸着石头过河。而2015年的前车之鉴犹然在耳，肖村长因为15年的端午劫，至今赋闲只能到处演讲走穴，因此行政上必然是宁左勿右的。





所以，其实我要说，也恰恰因此这一轮的牛市才格外重要。A股眼下的牛市能够持续下去，不仅仅是在后疫情时代给经济打的一针强心剂，不仅仅是在中美争端中，为中国金融市场擎天保驾，不仅仅是为以牛市为中心解决一系列包括地产和养老金缺口在内历史遗留问题提供可行性思考。更是着眼于未来，为更长久的市场监管提供一个切实可行的样板。





因此，既要有雷霆手段，也要有菩萨心肠。要切实的避免逐利的资金和市场监管重蹈15年覆辙，但也需要我们的监管对牛市和市场躁动有更高的包容度。





第三，调整还未结束，60分钟技术指标尚未钝化，继续等待。





这个不多讲，临近午盘的底部反弹量，别说撑起真正的反弹，对比昨天都有所不足，所以虽然盘中深V，但我们认为量能目前不支持调整结束。另外MACD等指标的钝化也没有形成，大概率短期还是要震荡一下消化盘面。同时，外资单日流出150亿这个数据也需要时间消化。短期我们认为还是要震荡的。





最后，上周开始我们反复给大家讲啊，千金难买牛回头，自古牛市多长阴。道理大家都懂了。现在以及未来的一段时间内，市场的震荡调整，就是我们说的牛回头。敢不敢买？就要看大家对于行情的信念了。





至于行情走没走完，我们只说一点——对比历次牛市初期的金融股平均涨幅，同志们都可以判断一下，目前的市场是否已经完成了全部的上涨。





千金难买的牛回头已经开始，这是本轮行情未上车的股友们最大的福音，更多的策略解析，欢迎大家关注我在微博的策略分享。



