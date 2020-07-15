外部的消息其实都是毛毛雨。美股的上涨下跌影响不了A股的趋势了，至于英国对于华为的翻脸，也仅仅是对于5G的一个短期因素，逼近之前早就爆出来过，所以也不能算是重大利空。





今天真正对市场构成影响的，应该还是国内的政策。周起，A股市场出现多个降温信号。社保基金及国家大基金减持、证监会严查场外配资。14日晚间又出来了降温消息，一是资金违规流入股市楼市被银保监会点名，另外是社保基金减持了一点交通银行。





连续降温之下，市场终于开始进入猛烈回调。获利盘疯狂回吐。高位股砸盘，成为了今天盘中最明显的特征。





我还是先分析一下政策，从降温的实质性影响而言，其实意义不大。这个和我们之前讲的是一致的，都是防患于未然的敲山震虎。至于国家队对于交行的减持，我看国家队也未必就是挣钱走人的。估计自己拿着也憋屈。





但心理层面的影响太大了。





对于市场而言，不到一周时间，连下五道金牌的心理压力是看得到的。本轮牛市的资金，最大的增量是基民入市。但基民的本质是散户，消息面量变引发质变就会改变资金流向。这是监管目前所忽视的。所以政策上最担心的就是过犹不及。





至于监管本身，我们能够理解，因为A股自有史以来，从没有真正意义上的慢牛，监管对于慢牛的理解都是理论性的。A股历来只有暴涨暴跌，没有成功的历史经验只能摸着石头过河。而2015年的前车之鉴犹然在耳，因此行政上必然是宁左勿右的。





所以，其实我要说，也恰恰因此，这一轮的牛市才格外重要。A股眼下的牛市能够持续下去，不仅仅是在后疫情时代给经济打的一针强心剂，不仅仅是在中美争端中，为中国金融市场擎天保驾，不仅仅是为以牛市为中心解决一系列包括地产和养老金缺口在内历史遗留问题提供可行性思考。更是着眼于未来，为更长久的市场监管提供一个切实可行的样板。





因此既要有雷霆手段，也要有菩萨心肠。





对于市场而言，今天最大的利好，是外资稳住了，早盘仅仅外流5个亿。没有进一步加速的趋势。不过从市场而言，本身我们也在本周就反复提示要开始宽幅震荡，因此接下来个股的分化会加速。





盘中的剧震会是家常便饭。这个阶段考验的是定力，狂风暴雨的洗礼后，还会有阳光明媚的好日子。







