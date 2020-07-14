隔夜外盘跳水是导火索，A股获利盘积压之下的获利了结需求是核心，牛市思维之下中期看涨的抄底资金是需求。三个因素结合在一起，就成为了今天A股的走势。





对于盘面来说，我觉得今天的调整正常。美股特斯拉的20%跳水，直接带动了今天新能源产业链的高位调整，进而开始连带着近期的强势品种——券商、消费电子走出强势回调。





而后在券商股的复苏下，市场形成企稳反弹，尤其最后一小时，指数走出了明显的探底回升。这全天的走势，既符合我们和学员在近期反复强调的——巨震分化将至的判断。同时也符合我们对于券商行情未结束的判断。





从指数层面看，沪指很小心的吧最大跌幅控制在了高位小平台的下缘以上，避免了结构性破位的出现。创业板也非常配合的将最大跌幅控制在5日均线上方。而大抵上缩量震荡的格局下，两个在早盘10点40，和午后1点50暴露出的阶段性低点，同时也伴随着抄底资金放量的信号。





而个股层面上，高位强势品种分化这一观点没错，但从大的方向上看涨超5%的品种数量却又明显的高于跌超5%的品种数量，证明人气上市场仍然保持了相当的活跃性，甚至大量个股的调整都控制在了3%以内。





尤其像大金融（越秀金控、东方财富）、科技（圣邦股份、沪硅产业）、科创板（国盾量子、天智航）、农业（金健米业、金新农）等局部零星活跃。这会给很多人一种错觉——感觉今天市场很奇妙，是一个“只要拿对了品种，就觉得岁月静好”的一天





但有一个指标我认为是要特别注意的，就是外资，今天北上资金净流出了150亿，带头抛售，虽然指数走出了深V，但外资的流向——老股民都懂——历来是A股的风向标。因此这种疯狂的单边卖出是要重视的。如果明天继续出现大幅流出，那么操作上就要谨慎了





策略上我们还是维持近期给学员的判断不变，接下来的分化和震荡会是常态，而且很可能动辄就是盘中7个点以上的剧震，大家要有心理准备



