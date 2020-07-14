隔夜美股冲高回落，应该是今天市场承受的外部最大的压力。截至昨晚收盘，纳指跌2.13%，标普500指数跌0.93%，道指涨0.04%。





这其中，尤其科技股普遍回落，蔚来汽车跌超7%，推特、英伟达均跌超4%，亚马逊、微软、Facebook均跌超2%。最刺激的还要数昨夜一度大涨16%的特斯拉，盘中抹去所有涨幅，收盘跌超3%





受到隔夜特斯拉跳水20%的影响，今天新能源板块整体承压。同时连带着消费电子产业链调整。其实我们不认为目前外部的下跌对于国内A股走势会造成什么太强势的影响。





不管从资金、点位、估值、板块轮动、政策等各个角度分析，行情都没结束，我们维持之前的观点不变——第一，自古牛市多长阴，分化和震荡已经开始，这个阶段的波动会非常剧烈，正常。第二，回调就是牛回头，把握进场机会，才是目前的核心问题。





目前看，市场还是有部分品种保持了强势姿态，姑且不论外部因素刺激下的船舶板块异动，单说近端次新而言，科创板也维持了近期的暴涨，龙头天智航持续暴涨创新高，国盾量子今天也是暴涨16%再创上市以来新高。这两家公司，都是因为公司处于稀缺赛道，从上市首日起就受到市场的疯狂追捧。带动赛诺医疗、中国电研等涨逾10%。





证明目前市场对于核心资产的关注度并没有真正的下移。早盘来看，调整还是集中在近期获利较为丰厚的强势股中进行，甚至指数层面，早盘第二轮跳水后明显出现了抄底资金进场的态势。





而收盘前一小时，东方财富放量拉升到6%，成交超90亿，截止早盘收盘维持了5%的涨幅，另外参股券商的越秀金控再度涨停，带动券商集体拉直线！券商作为风向标，四两拨千斤，能带动整个市场的人气。





我们认为早盘就是市场在获利盘相当丰厚的背景下，借着外围的因素，就坡下驴进行的一次主动的获利了结，不需要过多的担忧。具体的方向，其实与我们在昨晚给学员的特别策略中提示的完全一致——还是建议大家好好听一听昨晚的内容。



