今日两市震荡走高，开盘市场剧烈震荡分歧，随后创业板带头大涨，随后券商拉升，权重齐涨；午后光大证券一度涨停，带动两市全线上涨，沪指涨逾2%再创新高，两市超200股涨停；截至收盘，上证指数涨1.77%，深证成指涨3.5%，创业板指涨3.99%。沪深两市全天成交额超1.66万亿人民币，连续第六个交易日突破1.5万亿元。外资净流入逾96亿。





两市的强度超出市场预期，毕竟周末各种降温消息开始落地，让市场对于接下来的市场走势出现了本轮拉升以来的第一个分歧。





从开盘看也是如此，金融股普遍形成回调，但整体来看，资金的热情还是太高涨了，市场仅仅调整了20分钟就开始又创业板带领着回归上涨格局。机构主导的科技消费主线，以及游资偏好的券商股，都在高歌猛进中一派歌舞升平。





两市共224只非ST股涨停，创出本轮行情以来的新高，赚钱效应爆棚。主要得益于创业板暴涨4%，题材全线开花。





光大证券午后涨停则成为了沪指新高的导火索，但同样又是光大证券，并没有封死涨停，同时免税概念今天开始分化，百联股份高位吃面。能够看出资金的分歧还是在愈发明显的行程中。





而随着光大在午后的炸板回落，券商为首的大金融也是集体冲高回落，带动着沪指在尾盘形成了明显的冲高之后的回落震荡。大权重的这种走势，我们认为不排除是在与意在保持市场合理温度的监管进行博弈。





如果监管不再进行进一步降温，那么资金可能会延续周一的玩法，通过调节节奏，把握指数在一个合理区间。如果进一步施压，则市场风向可能进一步向创业板靠拢。





但无论如何，市场今天的冲高回落，已经证明周末的降温操作开始在资金心里形成影响。





接下来，我们认为市场的分歧，也很可能从这个时间点开始逐步进一步加剧，但重点还是要密切留意监管的动态，如果监管不出手，则市场热点可能会进一步扩散。如果监管出手，那么分化将加剧，结构牛的特征将更加明显。



