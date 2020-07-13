周末两条消息，一个是金融委重磅发声！全面落实“零容忍”政策





零容忍对资本市场而言是好事儿，毕竟定格处罚60万了有点太过于迷幻了。比较重要的是再次提到退市机制。这回变相倒逼资金进一步推高核心资产的估值溢价。和我们对于本轮行情的判断一致。继续规避垃圾股。





另一个大家关注度比较高，是银保监会：严禁资金违规流入股市严查乱加杠杆





银保监这个大招，言辞比较激烈，严禁配资+严查加杠杆+防止资产泡沫，可以说罕见的严厉！毕竟杠杆的决定权在银保监会手里。这对于行情是一个显而易见的降温操作。看来疯牛的行情要暂告一段落。但结构牛市的方向不会改变。因为本轮行情最大的资金来源，目前看还是借道基金进场。基金不限制发行，行情的基础就不会破坏。只不过能够走得更长久一些。另一方面，作为行情最重要参与者的外资，显然热情也还在燃烧。早间新闻，富时罗素亚太区指数政策负责人杜婉明表示，富时罗素第一阶段的A股纳入获得良好反响，9月之后将考虑下一步纳入计划。





外资看好行情，基民看好行情，大家应该做到心里有底吧





早盘来看，市场表现也完全不虚，虽然周末有降温的消息，但创业板直接接过了市场接力棒暴涨近3%。





中报预增（以抗疫主线为首，英科医疗为龙头）最强；抗洪概念继续暴涨，带动基建板块，并刺激涨价预期的农业、猪肉、养殖板块；科技股普涨，特别是科技白马，继续走趋势，带动中小板指、创业板指。临近收盘，中字头暴涨，中国电建冲击涨停，一方面炒的是近期低位蓝筹补涨的逻辑，另一方面也是抗洪的刺激。



