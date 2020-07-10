这个周末可以关注一下消息面，且下周很可能是本轮拉升以来第一个重要的调仓窗口。毕竟近期政策上面的降温开始越发明显了。





先是证监会查配资，如果说配资目前还不是市场的主流，只是敲山震虎防患于未然，那么昨天盘后国家队抛出减持计划，以及今天午间又出了个基金限制新规，算是真的开始对资金层面收紧窗口。三道金牌之下，北向资金结束了连续流入，以流出20亿做结。沪指大幅度调整2%，活跃资金也开始撤离近期的强势品种。





盘面上看受社保、大基金减持影响，保险、银行等权重领跌，券商冲高回落。





金融股的调整，算是资金们心领神会，毕竟指数不让炒，那么就不要盲目拉升权重。但我们对于市场倒并不悲观，毕竟这么多资金进场，总归是要炒股赚钱的。不然炒权重，就会有更多的题材爆发。





盘面上看，今天抗疫主线再度全线爆发，除了中报业绩的逻辑，昨晚开始，就开始炒作哈萨克斯坦出现不明肺炎的消息，今天还在扩散；今天中午，又爆出香港的疫情出现反复，中小学和幼儿园提前放假。





涨停股数量还在百家以上，说明资金情绪还是很亢奋，做多意愿没有受到太大影响。领导想要慢牛，所以沪指不能跑太快，下周创业板表现会好于主板，短线操作更加考验节奏





最近好多朋友问我：前些年经济上行，股市惨跌；最近经济下行，股市暴涨。这是为什么？我试图用很多经济学理论来回答这个问题，也请教过很多经济学专家，最后一个村长告诉我说：经济好的时候大家都出去打工，不好的时候才会聚在村口赌博。



