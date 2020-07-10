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再次激活人气，还是要看券商

(2020-07-10 11:34:04)
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昨晚的5家减持，中国人保72亿，汇顶科技12亿，北斗星通4亿，太极实业4.5亿，东方财富42亿，加起来差不多140亿元。在1.7万亿成交面前，其实不算多。

但象征意义极大！因为让最有分量的社保 大基金减持，减的是最热门金融 科技股，加上券商中军东方财富减持2%，这是要对主线板块进行围剿。

领导需要一场健康牛市，而不是“快牛”，真的不是说说而已。在这个疫情的年份，我们承受不起再来一次疯牛 股灾，这次不能重蹈2015！

当然，现在市场杀红了眼，一大波资金还在路上，减持并不算啥大利空！A股的优良传统，牛市专治各种不服；股民疯起来，能把大股东和主力全洗出去。

不过，现在是机构主导的行情，相比全民炒股的疯狂，更好控制一些。尤其对比前天的严查配资，昨晚的这个减持，在降温的角度上看，分量要重一些了。

而早盘看，市场确实收到影响，走出震荡。

指数层面出现了连续逼空之后的第一个比较明显的跌幅，并且成交量没有跳水的意思，继续保持高位。分化开始比较明显的出现。而题材方面，保险一度跌了近5%，银行3%，近期以补涨为主的钢铁煤炭也纷纷走出回调。

但临近午盘，中银证券涨停，个股涨幅较多的也不少，资金还在券商里面，所以思考方式对应过来。接下来人气能否再次激活，还是要看券商。但总的来说，我们认为市场已经脱离了无脑大涨的阶段。接下来市场要进入强分化的过程了。

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