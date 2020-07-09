我们认为两个事件能够很好的解读周四乃至于近期的行情。





其一是昨晚市场传出的严查配资的消息。其二是今天指数层面的上涨。





其实午评我们花了很大篇幅，给大家解读此次配资消息和以往的不同之处。最简单的讲，第一，配资就不是当下的主流资金，15年的配资，是上到机构下到散户的全民参与，而此次现阶段真的是只有极少数资金在好了伤疤忘了疼的交智商税。





第二，从市场近期的政策来看，监管就不是单纯的去杠杆，而是鼓励资金通过合法渠道加杠杆。因此我们认为这是监管吸取了2015年教训之后的一次防患于未然——避免市场进入2015年那种疯狂的高点之后才骑虎难下的整治。并不能单纯的解读为给市场降温。





也因此我们明确的早盘给学员判断，消息对于中期趋势而言不会有大的影响。而从今天全天的市场运行来看。我们基本上能够得到结论——牛市思维已经开始深入人心，市场本身并没有因为消息面的扰动而犹豫





但盘面上的分化也在形成。





题材上看，全天领跑主要集中在三个方面。





一是抗疫相关的医药、医疗等，炒的是中报业绩暴涨的逻辑；





二是科技股，科技龙头，昨晚美股那边，阿里巴巴等暴涨，加上A股的紫光国微强势6天5板，中国软件一字涨停等，刺激科技股全线大涨；





三是军工股涨停潮，炒的是中美关系、周边摩擦、南海军演，再加上军工采购大涨的刺激





与之对比，权重上面的发力要显得弱一些。这里面我们认为是两种考量。其一是近期权重本身的拉抬就很快，但历次牛市权重搭台之后一定是题材唱戏，资金的腾挪很正常。



