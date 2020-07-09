严查配资这个消息是昨晚的一个大新闻，尤其对于很多经历过2015年疯熊的投资者可能会谈“查配资”色变。但我们认为本轮严查配资与2015年完全不同





当前位置查配资出于两个目的，给短期市场降温是其次，防患于未然才是核心。监管的首要任务是避免市场进入2015年那种疯狂的高点之后才骑虎难下的整治。





同时此次严查配资与2015年高位的动作有两个不同。其一是位置不同，目前是市场刚刚启动，而非牛市中末期，同样的政策影响程度是不同的。其二是这一波拉升中，机构的主动增配是增量资金的主要来源，配资并不是市场的主流资金。





因此，我们认为同样是严查配资，本次与2015年的政策影响时决不能同日而语的。同时从市场近期的政策来看，监管就不是单纯的去杠杆，而是鼓励资金通过合法渠道加杠杆。因此我们认为这是监管吸取了2015年教训之后的一次防患于未然。并不能单纯的解读为给市场降温。对于中期趋势而言更不会有大的影响。





我们还是要在最后再次强调一点，股市目前的政治地位前所未有，发动一轮牛市，尤其是长牛，不仅仅是经济环境的水到渠成，更是政策需求下的必然趋势。政府希望以一次牛市解决诸多资本市场之外的问题——这是与过去历次牛市决然不同的。





这一轮A股的上涨，跟2014-2015年不同，那一轮牛市是杠杆资金推动起来的，特别是配资，不光是散户配资，机构也配资；经过5年的去杠杆，现在杠杆资金已经极少，只剩下两融，像配资这种，不能说没有，但也只有零星的小散，机构是绝对没法大规模的配资入市的。





本轮连续暴涨，很明显是由机构资金推动的，包括外资，国内的养老金、险资等大机构，以及公募基金。





大家最近看到最多的消息就是公募相关的，爆款频出，比如昨天，进入首发期的鹏华匠心精选混合基金人气飙高，最终全天募集超1300亿元，刷新今年初陈光明旗下睿远基金创造的一天1224亿元新基金认购纪录。





这些资金，才是推动A股上涨的主力，不是配资资金。





因此短期就算有扰动，中期方向是不改的。





其实早盘的市场很好的体现了这一点——牛市的方向已经确立，不会被短期波动改变，但同时，也希望大家理性看到牛市中的波动，理性的对待追高