今天两市普涨，两市成交连续三天超1.5万亿。今天的量能萎缩到1.54万亿，比昨天少了近2000亿，主要是权重今天缩量。





两市共153只非ST股收涨停，人气还是不错的。券商今天暴涨，银行、保险跟风的不是很明显，仅有零星的涨停。其它蓝筹方面，有色表现强势。题材方面，军工、数字货币、免税店、电子烟等暴涨。





外资今天流入放缓，仅38亿净流入。这也是今天缩量的原因之一，没有外资打头阵，内资的胆子又小了。外资的买入力道有所放缓，同历次牛市一样，经历了一轮换暴涨之后，要开始消化获利盘，这个位置个股要出现大分化了。像今天，高位强势股盛天网络、省广集团等大跌，凯撒文化甚至上演天地板，中青宝也一度跌停。





但方向上，真的没必要担忧。今天传出消息——两位大行人士表示，目前两家大行连带母公司老产品和子公司新产品的总量中，仅有2%不到的资产用于配置以股票为主的权益类资产，现在目标是未来能提升到5%左右。根据普益标准数据，2019年末理财存续规模为26.84万亿元，假使配置比例整体从2%提高到5%，将带来近万亿级别的资金增量。





这个消息真的是太过于劲爆了，其实本质还是咱们之前反复讲的问题——今年的牛市，和至少14年是非常相似的背景——流动性泛滥 资产荒。





只不过在资本市场改革的大背景下，这一轮牛市会更加明显的将资源像核心资产进行集中。





从盘面上看市场的热度也没有丝毫减退，





券商今天又一次强势表现，昨天调整一天，今天直接反包，再度涨停潮，虽然尾盘稍有回落，但整体依然非常强势，牛市特征明显。今天的反包，代表着券商已经开启第二轮上涨。



