昨晚深交所出手，一口气让两家公司暂停上市，一个是曾经的千亿白马康得新，一个是创业板明星股暴风集团，要退市倒计时了。





暴风是上一轮牛市的明星股，在这一轮牛市被退市，出来混总是要还的。市值从最高400亿到现在4.8亿，基本上亏没了！





暴风和康得新的退市，是本轮退市机制改革之后的第一枪。过去我们的股民经常说——A股之所以不行是因为貔貅情结太重——光进不出。





但真的像美股那样一年退500家，又会有多少股民血本无归？每个人的想象中自己都不是那个持有被退市标的的投资者，但退市总归要人买单的。





所以，归根结底一句话，注册制也好，退市也好，常态化之下只有一个结局——加速资金向着核心资产抱团的进程。而这一切都将强化和异化这一轮牛市，与以往发生质的变化





早盘市场开始能够明显感觉出不同了，北向资金早盘净流入37亿，外资的买入力道有所放缓，同历次牛市一样，经历了一轮换暴涨之后，要开始消化获利盘，这个位置个股要出现大分化了。像今天，高位强势股盛天网络、省广集团等大跌，凯撒文化甚至上演天地板，中青宝也一度跌停。





市场开始从博傻阶段过渡了。





前几天是跟着新股民敢抢敢拼敢追高，接下来就要看老股民的经验了。



