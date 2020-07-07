两市分化，大金融为首的权重高开低走，消费电子等科技股暴涨，创业板一度涨逾4%再创四年半新高，贵州茅台盘中大涨9%报1744元历史新高，尾盘两市跳水；截止收盘，上证指数涨0.37%，深证成指涨1.72%，创业板指涨2.44%。板块上，烟草、消费电子、免税店等领涨，期货、两桶油、煤炭、证券等跌幅居前。沪深两市全天成交额达1.74万亿人民币，比昨日放大10%，续创5年新高。北向资金净流入近120亿元。





昨天晚间给学员特意录了一期音频课程，核心思路就一句话——大分化将至，怎么操作。





今天尾盘看，真的是很及时的一个提示。





尾盘加大分歧，王府井回落，太平洋撤单，深大通后再无回首掏，光大证券开板，爱迪尔翻绿，北方华创涨停崩了9个点下来...





今天盘面很精彩，上午指数回踩了两次都拉起来了，下午回踩也一度被太平洋拉板带动拉起来，但是随后太平洋开板，券商全面下杀，带动科技也开始下杀，个股全面回落





跌一跌不是坏事，这是历次牛市中都要反复讲的问题，短期爆拉之后，午后市场有点不知道炒什么了，量能相对早盘明显萎缩，指数震荡回落。甚至放大一点看尾盘的跳水，其实本质都是分时级别的调整，没什么好怕的！今天趁着分时跳水，又吸引一大批场外资金进场，这是好事儿，有换手，才能走的更远。





当然从个股上面看，分歧还是有，很多个一字板不曾开板，接下来的思路无非是核心前排与低位补涨为主要选择了，中位没有辨识度的可以相对忽略。





这就跟打油诗讲得差不多——牛市优先买券商，融资配资加满仓；大妈来了买低价，人民群众力量大；抓大放小买中军，死扛硬憋不变心；后期次新溢价高，头铁胆大接飞刀。





看着图个乐，大家做投资还是真的不能听风就是雨。



