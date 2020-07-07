隔夜美股收高，科技股领涨。道指收高约460点，纳指涨逾2%再创历史最高收盘纪录。昨晚新闻联播也再一次报道了A股的大涨。





目前看，不仅仅是A股，而是全球资本市场都在进入上涨。而且是全球资本市场的核心资产，全面领涨。





像昨天美股，特斯拉连续新高之后再次大涨13.48%。苹果、亚马逊也创出历史新高。





而受到特斯拉在美股持续暴涨创新高的影响，A股新能源汽车产业链，创业板龙头、特斯拉的供应商宁德时代强势涨停，科创板的天奈科技涨停，杭可科技、容百科技也都涨超10%，炒的也是锂电池的逻辑，赣锋锂业、江淮汽车等涨停潮。A股的题材开始空前活跃。





全球市场面临的情况是一致的——流动性泛滥和资产荒。而寡头时代之下大家回首看看打车、团购、外卖、快递、网购等等一系列科技行业的演进，无一不是赢家通吃。





因此，这一轮牛市行情，会更加毫无意外的向核心资产进行集中靠拢。





成交方面更夸张，ETF成大资金“扫货”工具，华夏上证50ETF、国泰证券ETF、华泰柏瑞沪深300ETF昨日分别获得60亿元、43.6亿元、24.4亿元净申购。而今天市场更是短短96分钟成交破万亿，全天奔着1.8万亿去了！如此疯狂的成交，券商是直接受益的。





所以今天虽然高开低走，指数也是十字星，但是不用怕，我们在昨晚的音频中，给学员做了非常精准的分析预判——券商即将展开巨震模式，但这种分时级别的调整，对于涨幅较小的优质品种而言，正好是给踏实资金进场的机会！





只不过对于整个市场的投资者而言，目前最大的问题还是踏准节奏。盲目追高不可取，但注册制背景下也绝不应该盲目的低吸。本轮牛市将绝不同于以往的任何一轮行情，这是要提前有心理预期的。



