



这波行情，我相信，50%以上的散户朋友都是踏空状态，因为已经被熊市熏陶的迷离了，来一波这种金融疯牛，不踏空才怪！我们上个月就在提前给学员布局金融IT，这一波收益，学员是看得见摸得着的。





思维固化是一个非常可怕的东西，想要克服也非常非常困难的，这就是为什么常言说——股市都是在绝望中见底，在怀疑中上涨，在分歧中加速，在一致中见顶。





早盘看了看，还能听到踏空者对于上涨的质疑，挺好，说明走势没有结束。





我们给大家分析了太多的政策，政策对于很多投资者来说，全面的去理解起来似乎有难度。所以今天站在普通投资者的角度，给大家几个判断牛市的技巧。





一是每轮牛市往往是券商发动的，券商已连涨三天，金融股的强势，戴维斯双击，这是牛市的第一步。08年如此、14年如此，19年的小牛如此，此次也是如此。





二是题材百花齐放，所谓权重搭台题材唱戏。08年五朵金花、14年创业板先行、19年消费白马、今年科技 权重核心资产。





三是前期被套个股已从被套到已有收获，大家看下帐户资金是否每天都创高？如果具备以上条件，就说明真的牛市场来了





就像前面说的，其实一波大好行情往往是在怀疑之中走出来的。之所以会有人怀疑，因为个股永远存在分歧，同时今年的注册制，会进一步加剧这种分歧。因此牛市初期，对于精选个股才是关键。否则即使牛市来了也会只赚指数不怎么赚钱的尴尬场面。





对于牛市，老股民都明白一个道理，这行情不要翻来覆去的动，大家看星期五大科技没动今天就动了。你反而今天追大金融的性价比并不高。操作做稳妥的就是先确定大方向，然后做低吸轮动。



