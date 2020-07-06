大盘只能以疯狂来形容！上证大涨4%多，光头光脚大阳线。为什么？证券，保险，房地产，银行，煤炭等蓝筹股继续冲高！一上午成交近万亿元。





进场的人说这是牛市。踏空的人说这是恶炒。观望的人没有说话。





五月的时候就在提示大家三季度有行情的我们在微笑着看热闹。给大家一个窍门——什么时候踏空的喊是恶炒的人打脸准备进场的时候，基本上就快要阶段性见顶了。





对于行情而言，我觉得大家还是放平心态。早盘的大涨主要还是集中在权重。一方面人气来了挡也挡不住。另一方面主要还是补涨预期带动下的走势。因此指数看似爆发，其实题材上的涨势比上周反而要略差一些。接下来最重要的，其实是看权重搭台之后，题材如何唱戏。所以天天暴涨不可持续。还是要能分辨市场的节奏和主线。





对于行情来说，我觉得没什么太多的分歧。易主席在早些时候的讲话中提到了两个关键词——“流动性泛滥”和“资产荒”。这个论调与2014年牛市前夕惊人相似，已经定性了当前资本市场所处于的经济周期。而年初监管机构罕见的逆市为券商加杠杆。以及上周末银行传闻准备发放券商牌照。上证指数的重新编制、注册制试点的打开，科技类ETF的重新放行，其实无外乎就是做了两件事儿





1.打开渠道为资本市场的增量资金引流做好前期准备工作

2.通过看得见的手的辅助明确哪些公司符合现行监管要求下的炒作方向。





这两件事儿相继落地之后，我们认为，大家真的可以不吝惜，以最乐观的角度去对未来展开想象。





而我们在2018年底最黑暗的时候做过一次超长篇的分析，给过大家两个观点





1.（在当时看）短期市场的企稳信号，一定是以监管层开始着手处理股权质押危机为契机。原因是股权质押危机，是A股唯一有可能将风险蔓延至实体金融业的敞口。这句话在随后的的短短一个月之内应验——多部委联手处置质押危机，市场迎来一波超过30%的小牛行情。





2.（在当时看）长期市场牛市启动的信号，一定是以发行机制改革为契机。原因在于只有通过发行机制改革，才能倒逼资金在超发的上市公司中，择优买入持有。才能真正倒逼着资金有目的性的选择龙头品种，也才能真正激发市场的核心资产走出长牛。这是美股的逻辑，也是A股未来必然走得道路。而今天我们再看——





2020年6月12日，证监会发布了《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》和《证券发行上市保荐业务管理办法》，自公布之日起施行。与此同时，证监会、深交所、中国结算、证券业协会等发布了相关配套规则。宣告证监会创业板改革和注册制试点开始。





而比想象更好的是，在这期间，上证指数重新编制的消息传来，这意味着，指数层面市场也将甩掉垃圾股包袱。



