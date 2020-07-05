



周五，A股三大指数集体上涨，在券商股爆发的带动下，市场呼吁牛市的到来。两市成交量也从六七千万，快速突破万亿。





四大报连番头版报道——牛味渐浓！





牛市是否真的来了？对于熊惯了的投资者可能真的不信。但我认为大家不妨眼见为实——市场是绝不会骗人的。而从历次牛市来看，有一个板块的启动，历来是牛市的风向标——那就是券商。





从券商股在A股最近几次牛市和反弹市表现来看，券商启动一般先于市场整体行情，而券商的大幅上涨，往往就是牛市到来的信号。





2005年至2007年的大牛市前，券商龙头中信证券率先爆发，2005年4月券商板块率先反弹，单月上涨24%，跑赢同期沪深300指数25个百分点。2007年8月末券商板块市净率达到15.93倍，较牛市启动初期估值1.88倍上涨747%。





2014年年底，券商股再度打响行情发令枪，多只券商股逐日涨停，2014年最后两个月券商板块单月涨幅均超过40%，开启了一轮上涨近3000点的大牛市。2014年9月-2014年12月券商指数涨幅138%，同期沪深300指数涨幅44%，期间券商市净率高点达到4.34。





在2019年一季度的“小牛市”，券商板块先后上演两次集体涨停，市场交投活跃度显著提升，沪深300指数一季度涨幅接近30%。





目前券商板块再次启动，多家券商走出罕见的二连板。这其中，龙头券商合并的传闻仅仅是导火索。更重要的，我们认为就是市场在认可牛市逻辑，开启戴维斯双击。





对于牛市，我认为有更简单直观的几个逻辑大家不能忽视。









第一，易主席在早些时候的讲话中提到了两个关键词——“流动性泛滥”和“资产荒”。这个论调与2014年牛市前夕惊人相似，已经定性了当前资本市场所处于的经济周期。而年初监管机构罕见的逆市为券商加杠杆。以及上周末银行传闻准备发放券商牌照。上证指数的重新编制、注册制试点的打开，科技类ETF的重新放行，其实无外乎就是做了两件事儿





1.打开渠道为资本市场的增量资金引流做好前期准备工作

2.通过看得见的手的辅助明确哪些公司符合现行监管要求下的炒作方向。





这两件事儿相继落地之后，我们认为，大家真的可以不吝惜，以最乐观的角度去对未来展开想象。









第二，仅从本周末的消息来看，证金公司修改《转融通业务保证金管理实施细则（试行）》、《转融通业务合同》，取消证券公司转融通业务保证金提取比例限制。





这是非常重要的一个信号。什么叫转融通保证金？说白了，就是券商开展两融业务，资金或者证券不足时，都可以找证金公司来借。证金公司通过对证券公司转融资和转融券保证金比例、授信规模的调节，影响证券公司转融通的业务规模，实现对新增资金、证券投放规模的动态调控。





现在取消了保证金提取比例限制，最简单的说，就是鼓励融资，更直白的讲——就是鼓励通过券商合理合规的为股市加杠杆！！！





惊不惊喜？意不意外？其实之前村长早就说过，A股杠杆率不高，比2015年低了80%。我们早在15年市场清理杠杆的时候就讲过——清理泛滥的杠杆，不是为了消灭杠杆，而是为了更好地在需要的方向上加杠杆。而加杠杆开启之日，就是A股牛市启动之时！





现在看，A股的杠杆已经悄悄地加起来了！









第三，我们在2018年底最黑暗的时候做过一次超长篇的分析，给过大家两个观点





1.（在当时看）短期市场的企稳信号，一定是以监管层开始着手处理股权质押危机为契机。原因是股权质押危机，是A股唯一有可能将风险蔓延至实体金融业的敞口。这句话在随后的的短短一个月之内应验——多部委联手处置质押危机，市场迎来一波超过30%的小牛行情。





2.（在当时看）长期市场牛市启动的信号，一定是以发行机制改革为契机。原因在于只有通过发行机制改革，才能倒逼资金在超发的上市公司中，择优买入持有。才能真正倒逼着资金有目的性的选择龙头品种，也才能真正激发市场的核心资产走出长牛。这是美股的逻辑，也是A股未来必然走得道路。而今天我们再看——





2020年6月12日，证监会发布了《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》和《证券发行上市保荐业务管理办法》，自公布之日起施行。与此同时，证监会、深交所、中国结算、证券业协会等发布了相关配套规则。宣告证监会创业板改革和注册制试点开始。





而比想象更好的是，在这期间，上证指数重新编制的消息传来，这意味着，指数层面市场也将甩掉垃圾股包袱。





之后半个月不到，券商展开这一波强势拉升。我们对于长牛的策略判断，正在得到市场的检验和认可。









A股到底有没有迎来牛市，我认为这不是一个主观的问题。事实已经摆在面前，此前我们反复强调，看好二季度之后的市场机会。时间点上，完美的得到了市场的呼应。





看到周末不少券商趁热发出研报，牛市味道已经渐渐深入人心。这确实是一个蛰伏已久的市场展露牛角的时刻。希望这篇文章能够让更多还在犹豫的朋友笃定决心。





牛市来之不易，我们并肩前行！



