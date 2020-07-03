这个周末来的刚刚好，尤其是突入起来的牛市氛围之下，其实能够让大家好好喘息一下，理清思路接下来要做的是什么。





实际上，历次牛市的启动无外乎几件事儿必然发生。





第一是消灭低价股

第二是低估值补涨

第三是券商戴维斯双击

第四是核心主线的长牛。





这两天四大报已经开始在头版头条鼓吹牛市。上半周地产、下半周煤炭已经形成了低估板块的补涨轮动，那么接下来以往的故事还会一如既往的发生吗？





在当前的背景下，其实如果大家照搬历次牛市的思路，是很危险的。我们简单说几点。





第一，消灭低价股，过去每一轮牛市初期，一个重要的课题就是低价超跌品种补涨，但今年环境不同了，注册制已经来临，退市制度也在进一步完善，甚至沪指指数的重新编制也在进行中。我们反复强调，注册制的大环境，必然进一步摊薄垃圾股的价值，倒逼着更多的资金涌入核心资产。那么如今放眼A股，所谓的超跌低位品种，有多少又能够符合这一逻辑呢？





第二，券商股的暴涨是历次牛市初期的一个重要标志。但同样的特征是否适用于本轮行情呢？我们都知道本轮市场的主旨是改革，而金融改革以目前公布的政策风向来看，对于中小券商可能并不友好。混业经营和券商横向并购之下，中国的投行们即将进入一个赢家通吃的时代，那么传统意义上的券商普涨，是否会再次出现就是个非常有趣的问题了。





这两天风口浪尖的券商。今天已经出现了大幅度分化，我们认为正常。后续还是可以重点关注。毕竟真正的牛市往往都是以券商的启动作为标志，而以历次牛市横向对比，本轮券商的涨幅还仅仅是开始。不过后续在注册制和金融混业改革的推动下，大概率还是核心品种占据绝对意义上的龙头位置。板块的分化可能会进一步强化。





而从主线来说，后疫情时代的逆周期调控，金融改革的政策风口，中美对抗下的科技升级需求。这些大环境目前都没有改变。新的环境不同于以往任何一轮牛市，那么如果市场在这个位置真的走强，谁又会是这一轮行情的真正核心呢？





整体来看，今天剧烈的高位切换，白酒、消费暴跌，部分的高位科技股也是大涨，资金切换到相对低估的板块，券商是龙头，已经4只涨停；银行、保险等金融股继续上涨，今天煤炭、钢铁、基建等低估值、低位板块，全线大涨。



