周五早盘沪指继续强势，但出现了冲高回落的走势。创业板盘中两度翻绿。





北向资金半天净流入118亿，外资连续两个交易日爆买，场外资金借道公募资金跑步进场，两市量能进一步放大，半天成交额就达到了7500亿，预计全天能达到1.2万亿左右。





无论行情如何，人气的点燃是肯定的。很多朋友看到了这个位置的分化，其实指数运行到这个位置，走出分歧很正常。行情永远是在分歧中上涨，在一致声中见顶。





中证报早盘的头条很有意思——新一轮牛市呼之欲出。这多少让人想到了当年4000点是牛市起点的调调。对于普通股民来说，其实似乎不难理解，毕竟很多投资者对于市场的认知都是滞后的，看到牛市，认知牛市，参与牛市，这是一个需要不断自我确认的过程，也因此，很多人认可的牛市出现的时候，往往已经是牛中或者牛尾。





能够先于市场判断的永远都是少数者，这也是我们希望能够做到的。至少目前来看，我们这一波对于科技+消费的主线，远远领先于市场对于牛市的判断。上个月对于金融IT核心品种的关注，也取得了单月近40%的涨幅，恭喜上车的学员。





对于这几天风口浪尖的券商而言。今天出现了大幅度分化，我们认为正常。后续还是可以重点关注。毕竟真正的牛市往往都是以券商的启动作为标志，而以历次牛市横向对比，本轮券商的涨幅还仅仅是开始。不过后续在注册制和金融混业改革的推动下，大概率还是核心品种占据绝对意义上的龙头位置。板块的分化可能会进一步强化。





板块方面，另一个近期的强势板块白酒也走出强分化。昨晚泸州老窖高端酒停货 有分析称或为涨价做准备





最近狂飙的白酒股，昨天已经开始分化，洋河股份涨停，泸州老窖大涨7%；但最猛的酒鬼酒、伊力特开始大回调，今天整体调整，板块高低切换已经开始！





白酒市场的现状是，高端酒卖得好，低端也不错，但中端市场卖得不好。所以都在往高端提价，但除了茅台，其它几家竞争比较大，可能会影响利润率。昨天洋河股份的龙虎榜，五家机构爆买8.3亿，现在机构钱太多了，那帮基金经理又到喝白酒的年纪，所以发了新基金就抱团买，买完就喝喝喝！





但现在看白酒的估值都已经进入历史高位了，能否继续延续涨幅，这是一个考验信仰和资金的问题。





整体来看，今天剧烈的高位切换，白酒、消费暴跌，部分的高位科技股也是大涨，资金切换到相对低估的板块，券商是龙头，已经4只涨停；银行、保险等金融股继续上涨，今天煤炭、钢铁、基建等低估值、低位板块，全线大涨。





我提醒大家一句，低估补涨只能是短线轮动，牛市里面的核心还是龙头品种，不要丢了西瓜拣芝麻



