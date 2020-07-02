市场难得的牛市氛围！！！





半个月前说这话会被喷死。现在想想，我们反复给大家讲得几个点基本上都得到了印证：





1.注册制背景下的核心资产溢价强化。2.长牛启动必然伴随发行机制改革。3.成交突破3000亿才有转牛的可能。4.以及反复讲反复讲的，三季度会是市场最重要的做多窗口。





应该讲，我们对于市场节奏的把握还是得到了市场的验证，这一点很开心。





从盘面来看，金融股的暴力拉升成为了今天指数走强的最重要推手。今天早些时候，券商公布了上半年收入，上半年券商揽入佣金620亿元 已达去年全年近八成。业绩支撑下的金融品种走出全面飙升。其实向后看，券商全年业绩的可信度都非常高。





券商持续强势，核心是改革的预期





一创业板注册制即将落地，新股大量上市，券商的保荐业务直接受益；同时，创业板全面放开到20%的涨跌幅限制，交易会更加活跃，券商的经纪业务也受益。





二是T 0改革的预期，市场也抱有很高的期待。





三是最近几天炒作的混合经营的预期，银行获得券商牌照，也将刺激整个行业，特别是有改革预期的金控集团。





尤其从今年注册制的落地来看，后续改革只能进一步提速。这对于整个金融股以及配套的金融IT来说，都是非常强势的利好。





其实眼光放长远一点的投资者都能逐渐明白，之前村长公开发言，谈到了两点——流动性泛滥，和可能出现的资产荒。已经定性了当前资本市场所处于的经济周期





而年初监管机构罕见的逆市为券商加杠杆。以及上周末银行传闻准备发放券商牌照。上证指数的重新编制、注册制试点的打开，科技类ETF的重新放行，其实无外乎就是做了两件事儿





第一，打开渠道为资本市场的增量资金引流做好前期准备工作

第二，通过看得见的手的辅助明确哪些公司符合现行监管要求下的炒作方向。



