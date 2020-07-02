早盘我觉得两个关键词，第一个抱团，第二个是切换。





地产股算是继续一骑绝尘，一个版块贡献了6只9%以上的个股其中三只涨停。





消息面上虽然所谓限售松绑被辟谣，但恒大的6月销售业绩大涨带动了整个行业触底的预期。目前看，今年地产业绩估计不会太差。前几天和做房地产的朋友聊一聊，这一波疫情对于很多人的住房观念是一个巨大的冲击。尤其是不少有点钱的同学。按他的话说，这一波地产消费的主力，不是普通老百姓，而是很多有钱人在隔离过程中看到了现代小区的局限性，于是直接平层换了大别野。





当然后疫情时代，资产保值仍然是第一要务，无风险利率一直在降，让老百姓直接或者间接投资股市又不是一蹴而就的，所以怎么办呢。地产目前看仍然是很好的出路。





昨天收评，我们讲A股市场风格有切换的迹象，低估值板块可能受追捧。目前地产和建材算是低估的代表。昨天万科A一家成交了70多亿，显然不是散户能干的，应该是机构调仓换股了。





对比最明显的，就是上半年猛涨的医药股，出现了大级别的杀跌。后续如果调仓不停，那么地产的下半年补涨反而是值得期待的。至少从今天来看，辟谣没有对板块形成冲击，地产股继续强势。这其中，地产叠加免税的绿地控股走出三连板，成为行业标杆。





除此之外，市场继续抱团龙头，疫情龙头西藏药业近三板，跨镜电商龙头星徽精密5连板，免税王府井，凯撒旅业三连板，科技，光库科技三连板，蓝英装备无视减持连续刷新高，网红游戏凯撒文化最高近拉板，金融，爱迪尔一度大涨。这个逻辑我们不多讲，还是机构抱团+注册制背景下的龙头溢价逻辑。





券商早盘继续大涨，浙商二连板，





券商持续强势，涨出了牛市的感觉，但个股属于轮涨。券商持续强势，核心是改革的预期





一创业板注册制即将落地，新股大量上市，券商的保荐业务直接受益；同时，创业板全面放开到20%的涨跌幅限制，交易会更加活跃，券商的经纪业务也受益。





二是T+0改革的预期，市场也抱有很高的期待。





三是最近几天炒作的混合经营的预期，银行获得券商牌照，也将刺激整个行业，特别是有改革预期的金控集团。



