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中期考核结束，机构加速调仓

(2020-07-01 16:47:07)
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周三这个时间点非常重要。

表面上看，大家看到的是一派母慈子孝的场景——基民加速进场，基金加码白马龙头，白酒大幅上涨+改革预期推高金融权重=市场收复3000点关口。

但实际上大家还是要注意到，今天的特殊性——这是7月份的第一个交易日，同样是下半年的第一个交易日。

昨天我们在对于大盘的表述中，有一个明确的观点。即，核心资产的大幅度单边快速上涨，很可能源于上半年业绩考核的时间窗口下，机构资金大幅度拉升重仓品种而来的结果。这其中的代表就是医药、医疗股，在上半年疫情的驱动下，几乎是毫无争议的上半年机构资金抱团的重点对象

但随着6月行情的结束，上半年考核结束，机构资金开始剧烈的调仓换股！

今天市场分化，地产带头涨停潮，昨晚央妈的变相降息只是原因之一，我们认为最主要的原因是位置低；目前建材+地产算是市场中绝无仅有的低位品种。这个位置的相继启动，不是没有来由的

与此同时，上半年最强的医药、医疗股，今天是全线大跌。不少人认为今天创业板的收绿，与浪潮信息的黑天鹅有关系。这是确实，英特尔暂停向浪潮供货，午后直接导致浪潮信息闪崩跌停。进而形成了一系列对于科技题材龙头的压力。

但即便没有黑天鹅的飞出，整个早盘创指的走势也难言强势。

在往日，成交的分流是一个考量，但今天来看，市场3700亿的放量算是达到及格线。因此成交量压力反而要放在次位。

两相比较来看，机构调仓的影响就不得不得到重视了。

总的来说，黑天鹅是偶然，会进一步加大国内自主可控的去伪存真。但机构资金的这种调仓换股，接下来还会持续。对于估值已经进入绝对高位的品种，要有足够的警惕

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