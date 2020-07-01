隔夜消息面没等来降准，却迎来了变相降息。央妈公告——7月1日起下调再贷款、再贴现利率0.25个百分点。这次下调再贴现利率，信号意义强于LPR，说明宽松预期未变，这个非常重要！





昨天午后的券商暴动大概率就是炒的这个消息。





这一则消息，最大的利好，是冲散了近期权威媒体发声下市场对于货币收紧的担忧。这两天，有一位神秘人士余初心，在权威官媒发声，说“为了应对疫情所采取特殊货币宽松政策，必然会有退出的时刻”，让市场开始为宽松货币的退出而担忧。眼下央妈的这个动作，应该说是对于市场的一次有力的安抚。





毕竟自古放水无熊市，大方向上不需要担忧了。





受到隔夜央妈的消息影响，今天地产股普涨。除此之外，绿地控股两连板也是一种刺激。绿地炒作的逻辑比较多，一方面它参股蚂蚁金服，有上市的预期；另外，绿地正布局全球商品贸易港项目，新商办刚在海口落地，也在炒海南的逻辑。





金融地产普涨之下，指数收复3000点关口。





但两市表现最抢眼的，还是白酒。白酒股在如此高位竟然涨停潮，公募基金的空中加油式加仓，确实是太强。目前白酒板块所有的品种估值都创了新高。已经全部转为情绪引导的拉升。





这个很像近年二月份科技股的炒作，都是基民进场带动的增量买盘。其实本质上还是一样的，就是我们反复强调的——注册制的大环境下，核心资产溢价必然再一次被重提。而相比于科技股的创蓝筹而言，上一轮核心资产炒作中市场认可度最高的就是白酒





因此旧事重提，必然是白酒再一次站上风口浪尖。目前最大的关注点有两个。





第一是会不会出现二月份那样科技股ETF的突然降速。第二是成交量能否放出来。



