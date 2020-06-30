A股今天的走势算是相当强，尤其在整体成交量没有放大的背景下——不仅是沪指，甚至强势的创业板指也没有放量。这个拉升的力度就可见一斑了。





增量极低的背景下，我们之前反复讲的问题就仍然需要大家重视。第一，要持续性就必然抱团，想要雨露均沾就必然快速轮动





第二，遍地开花的涨法基本上是不可能的。





从今天来看也是如此。两市共84只非ST股收涨停，人气大幅升温；但与此同时抱团趋势股现象也更加的明显，两市共106只非次新股创出上市以来的新高。





权重方面，白酒再度大涨，老白干酒尾盘强势涨停。而A股的改革预期直接推动券商大涨，与白酒两大板块推动沪指一度涨近1%，创出本轮上涨以来的新高。





创业板方面，歌尔股份中报超预期，盘中一度涨停，带动TWS耳机概念及消费电子板块，半导体板块也爆发，安集科技最高涨15%，科技白马普涨，立讯精密也收涨7%。而疫情继续推高医疗股关注度，科创板的祥生医疗一度涨停。





但即便指数强势，大家还是能够看到，资金大量集中在核心品种上，创蓝筹表现最为抢眼。这里面我觉得两个侧面来看：





一方面是我们反复在讲的——注册制背景下，资金只会更加集中，创蓝筹的估值溢价会被史无前例的放大，尤其在这样一个时间点，传统上科技股估值切换是在7月中旬。但注册制显然带动了估值切换的提前，创业板龙头这一波，可能是要直接打出21年估值的高点了。但无论如何，普涨的鸡犬升天牛市不要想了





另一方面，还是时间点，今天是六月的收官战，事关基金净值，公募机构为了做高上半年的净值，也是拼了！拼命加仓自己的重仓股，中国中免，酒鬼酒，恒生电子，隆基股份等上升趋势股，停不下来！！





但美中不足大家也能够看到，午后一轮券商提速，资金分流直接把市场打了下去，只要不放量，后面这种盘中的心跳是不可避免的，而且也不是每次都还能拉回来。





另一方面，我认为大家这个时间点关注两个因素，是后续的变量，第一是美国方面，近期小动作不断，HK问题以及毛衣问题会不会又出幺蛾子，今天午后的港股跳水就是担心这一点。





第二是明天的新三板精选层要开始打新了。这个打新，跟A股过去打新一样，是要冻结资金，而且最近几天媒体都在炒作新三板打新所谓的“100%中签”，所以明天打新的热情不会低，估计又得冻结几百亿的资金。





目前的市场，就是结构性牛市，核心资产牛市，所以最重要的其实是选对品种，只要上对车，所需要担心的，无非时间问题。



