成交量感觉还在进一步萎缩。这个量能想要指数层面再下一成是比较难了。但个股上的表现却不尽然。





经历了周一在假期因素下影响的一轮抱头鼠窜之后，市场今天开始找回自己的节奏了。创业板指数早盘涨了2.7%大幅跑赢主板权重，同时，创业板个股中，又是创蓝筹大幅领跑。





个股上看，歌尔的中报超预期，直接引爆了整个消费电子的市场认可度。尤其是TWS耳机这一侧。消费电子在今年仍然是大年。只不过爆发点和之前预期的不同。





我们预判是5G带来的消费电子换代，结果是东边不亮西边亮。这同事也证明了后续在消费电子的需求上仍然有延续上涨的空间，这是好事儿。





受到提振，苹果产业链的sz002241(歌尔股份)涨停，sz300433(蓝思科技)、sh601231(环旭电子)、sz300115(长盈精密)，硬核科技sz300661(圣邦股份)、sz300782(卓胜微)、sh603290(斯达半导)大涨。而主板方面主要还是大金融在带着向上走。





这里面我觉得两个侧面来看，一方面是我们反复在讲的——注册制背景下，资金只会更加集中，创蓝筹的估值溢价会被史无前例的放大，尤其在这样一个时间点，传统上科技股估值切换是在7月中旬。但注册制显然带动了估值切换的提前，创业板龙头这一波，可能是要直接打出21年估值的高点了。但无论如何，普涨的鸡犬升天牛市不要想了





另一方面，还是时间点，今天是六月的收官战，事关基金净值，公募机构为了做高上半年的净值，也是拼了！拼命加仓自己的重仓股，中国中免，酒鬼酒，恒生电子，隆基股份等上升趋势股，停不下来！！





后续来看，方向我们不悲观，但是客观的成交量没法说假话，一蹴而就的反弹不现实，同时今年在贸易摩擦和疫情的影响下，尤其二次疫情的抬头对于全球经济复苏的影响很大。一季报大家普遍是悲观预期，反而没什么分歧。但中报这一次的分化可能会更加严重。



