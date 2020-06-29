第一，成交量迟迟没有放大。

第二，60分钟macd已经形成明确的顶背离形态。





这两个因素是技术面导致市场调整的原因。其实核心已经说过很多次，只要成交量没有办法真正放大，那么反复的拉锯徘徊就是A股必然经历的过程，这其实没有太多的争议。





从盘面上看，成交无法放大最终的结局就是题材炒作的持续性很差，典型的就是上周三涨停的中关村、新力金融、国药股份，今天直接摁跌停。上周走出三连板的德力股份，今天更是上演天地板。





只不过对于市场来说，周末的消息面堪称是令人心碎。





第一，海外疫情再一次抬头，美国创了单日确诊新纪录。多个州对于解禁时间明确表示要延期。

第二，毛衣粘在疫情 衰退的全球背景下有再次升温的趋势，本质上川哥与三哥的套路是一样的，国内不给力就想办法祸水东引。

第三，商业银行发放券商牌照传闻，昨晚证监会做了回应。与其说是辟谣，到不说是默认。





其实对于商业银行拿券商牌照的问题，周末我们的文章写得很清楚。这是中国金融开放背景下的必然，不然怎么样呢？开放市场之下，一堆国际金融大佬入局，还不把国内这一批躺着赚钱的软蛋们来个吃干抹净？





而且对于资本市场来说，这等于一下打通了增量资金的大通路。虽然说早就有商业银行拿着券商牌照。但毕竟之前地产火热，银行理财或者息差收入是躺着挣钱。眼下要房住不炒，后疫情时代的经济复苏需求导致国内的政策其实是在压缩无风险利率，打压过去金融机构躺着挣钱的空间。





因此反而股市如果能够持续向好，那么对于大量保值增值需求的资金就成为了香饽饽。





目前国内8万亿居民储蓄，30万亿银行理财。这些过去的收益其实绑定的是房地产，现在房地产如果真的能够控制住，哪里能创造足够大的增值空间呢？





其实还是充满想象力得。只不过，这一下对于中小券商就成了利空。上周节前，市场走出大幅反弹主要是券商带动了50指数，结果眼下券商带头调整，整个市场的压力，自然就大了。券商里面中泰证券一度逼近跌停；另外，游戏股利好兑现，今天也是普跌，顺网科技等跌停。直接给题材这块打来了巨大的压力。





不过整体来看，还是好事多磨吧，我们认为大的方向没有变化，包括上周给大家的一些结论都不改变——市场还是核心龙头的结构性牛市，包括今天来看，机构资金还在继续抱团趋势股，两市共74股创出上市以来新高（剔除次新股之后），这个数量是2月25日以来新高。



