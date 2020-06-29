假期的消息对于盘面都不太友善。





大家能看到的三则消息，其一，是疫情的再次抬头。截止目前，全球累计确诊病例1000万例，美国高达260万例，单日新增确诊病例5.966万，全球单日新增近20万，创下历史新高。





端午期间全球疫情又发酵，正式突破1000万。从4月3日累计确诊100万人，都现在上千万级别，不足3个月时间！

这一波疫情的抬头有点猛，包括北京的防疫目前也非常胶着。能够看到，疫情已经显著地对于全球经济复苏产生影响，美国多个州明确的延后了解禁时间。





但对于股市而言，显然这是一个利空，虽然说重现之前的熔断是低概率事件，但毫无疑问将再次创伤复苏的预期。





其二是毛衣问题重燃。假期美国方面点名了多家国内企业，大有毛衣重燃的趋势。首次消息影响IT设备板块持续走低，浪潮信息领跌，天地数码、纳思达、东方网力、中科曙光等股大幅下跌。大选前，尤其疫情背景下，美国、印度都开始尝试输出矛盾转移危机的方法。接下来拉锯还会反复。要有心理预期。这里面真正实现自主可控的品种，溢价机会来了。





其三，是商业银行发放券商牌照传闻，昨晚证监会做了回应。与其说是辟谣，到不说是默认。





这样一来大家就懂得上周光大为什么疯狂上涨了。但也因此，其他券商都要承压，今天金融板块的下跌源于此。但是短期利空之外，我们认为中长期其实还是利好。





从长期的政策方向上看，不管是发展需求，还是外界谈判要求，中国进一步加速金融的扩大开放是必然方向。但假如真的开闸引入几条海外的鲶鱼，国内的金融机构又能有几分抗打





易会满主席曾经点名国内券商，提醒“要有本领恐慌”，面对国际一流券商，中国券商的整体水平差的不是一丁半点，而是全方位的落后，相比高盛等顶级券商，中国的顶部券商研究水平、宏观能力、综合能力差的很远。





因此金融业混业经营已经是大势所趋。





而新的经济背景下，银行理财不再保本，传统的利差收益开始被不断压低，无风险收益每况愈下，而银行背景的原油宝更是一夜爆雷！后疫情时代的金融业向实体让利，银行的传统业务显然也是政策上的第一刀。





这一系列的变革，是在倒逼着刚刚超过8万亿的居民储蓄和30万亿银行理财另谋出路



