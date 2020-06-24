A股打破“端午劫”，创业板走出9连阳，周线也五连阳了。说这是牛市，应该是毫不夸张。





指数能够强势翻红的功臣，除了科技股，就是今天银行、保险等逆市上涨，特别是尾盘还在继续拉升，就是在赌今天盘后降准。市场预期的这么满，应该是要降的。除此之外，最期待的就是T 0的消息，之前已经吹了几次的风；加上最近创业板注册制推进的这么快，T 0的进展应该也会超出预期，期待官方尽快放出确切的消息。





但与市场高歌猛进的局面相左，个股层面反而进一步在强化抱团的特征。科技股方面，卓胜微、蓝思科技等龙头集体大涨，资金抱团的迹象明显。两市共69股创上市以来新高（剔除次新股），创出4个月以来新高。





但正是因为资金抱团，所以两市仅38只非ST股收涨停，数量创出近2个月的新低。





原因上本质还是注册制，对于政策，我们的观点还是没有变化——注册制一旦开始推行，其实是否引来增量资金，以及是否实施更强的退市制度等等，都只是锦上添花了。注册制本身的强度就足以彻底改变创业板乃至于整个市场的生态。





大量超发的新股会直接冲销掉大量上市公司的稀缺性，尤其对于垃圾股的稀缺属性将不复存在。未来市场的有限资金将无限的集中于少数核心标的品种中。





而这种特征在昨天的创业板大涨中已经体现。昨天创业板大涨1.67%，走出疯狂的8连阳。但整个创业板812只个股，只有288家上涨。而今天显然抱团还在进一步强化。核心资产溢价的逻辑将越发深入人心





今天盘中的黑马是国美系的暴涨，原因还是换汤不换药的黄光裕出狱。拉近网娱暴涨56%，国美金融科技暴涨47%，国美零售涨17%，中关村、国美通讯、金泰集团涨停。





国美这个曾经的零售巨头，再近十年几乎零增长的背景下，把曾经老总作为唯一的救命稻草，想想真的挺难的。毕竟时代已经变了，黄光裕作为一代枭雄固然值得尊敬。但中国的零售市场已经不再是十年前的江湖。打败了国美的不是老对手苏宁，而是阿里京东拼多多。





实际上，曾经的一方诸侯谁又能想象到中国零售业的巨变呢？在黄光裕入狱两年后马云和王健林的十年赌约不也恰恰是一次时代变革的见证吗。



