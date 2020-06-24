昨晚最重要的消息——创业板改革并试点注册制第二批获受理企业发布 共11家公司





周一第一批23家刚报完，周二第二批11家就上了。创业板注册制的速度比所有人想象中的都要更加凶悍。





观点还是那个观点——注册制一旦开始推行，其实是否引来增量资金，以及是否实施更强的退市制度等等，都只是锦上添花的政策了。注册制本身的强度就足以彻底改变创业板生态。





大量超发的新股会直接冲销掉大量上市公司的稀缺性，尤其对于垃圾股的稀缺属性将不复存在。未来市场的有限资金将无限的集中于少数核心标的品种中。





而这种特征在昨天的创业板大涨中已经体现。昨天创业板大涨1.67%，走出疯狂的8连阳。但整个创业板812只个股，只有288家上涨。这仅仅是一个开始，未来的二八分化会更加明显。核心资产溢价的逻辑将越发深入人心





很多人闻注册制色变，对于这几天的反弹也表示看不懂，但实际上大家不妨把眼光放远一点，前几天村长公开发言，其实信息量很大，但最重要的就是谈到了两点——流动性泛滥，和可能出现的资产荒。





说白了，就是不缺钱，钱多，但可投资渠道却非常有限，近期高层一再表示要压缩商业银行利差收益给实体让利，这意味着无风险利率会进一步回落，大量有着保值增值需求的资金还能去哪呢？毕竟房住不炒。所以这也是近期一些多头看涨股市的一个理由。





如果大家经历过上一轮水牛行情，其实回看2015年股灾前的那一大轮上涨，本质上也就是流动性泛滥和资产荒的叠加。





只不过这一次，我们从政策的口径上能够看出更多的对于资本市场的支持。比如近期科技类ETF的重新开闸。就是希望资金涌入股市的一个重要信号。而随着注册制的实施和过去两年价值投资和机构投资者比例的培养，这一次的A股，很可能会走的更加健康。



