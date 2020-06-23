今天创业板大涨1.67%，走出疯狂的8连阳。但整个创业板812只个股，只有288家上涨；而三大指数都是红的，但整个市场2396家下跌，1325家上涨！





不少股民内心恐怕又在浮现一句话——熊市赚的钱在牛市赔进去了。





对多数股民来说，什么时候最难受？就是现在。眼瞅着指数一路常红，自己手中的个股却纹丝不动，比踏空更难受的恐怕就是调仓之后继续踏空或者高位接盘吃面。那真的是心态爆炸了。





其实我们早就和大家讲过，类似的这种情况，很可能会是未来A股的常态。甚至大家往前看一看，其实最近几年的所谓创蓝筹行情、核心资产溢价的牛市，本质上都是如此。





我们始终给大家强调有机会，但这个机会可能永远也不会是前两轮牛市——鸡犬升天模式的机会了。闭着眼睛买买买的时代一去不复返。所以这造成了股民们对于市场的认知是断层的。面对同样的市场行情，有人认为是充满机遇，有的朋友却觉得只想骂娘，大概就是如此。





其实大家仔细去品味，最近的三个政策就是这种行情最重要的参考依据——一个就是注册制，一个是退市机制的改革，一个是上证指数的重新编制。





昨天公布的创业板试点注册制首批受理企业亮相 共32家





创业板注册制首批出炉，这速度太快了，首批高达32家，按照注册制的标准，证监会在20个工作日做决定；最快7月底，8月初第一批就能上市了。改革的速度堪称火箭，估计单次t 0也会提上议程，在科创板 创业板实行，这两天券商股爆拉，炒的就是这个预期。不过放眼未来看，从科创板，到创业板注册制，再到新三板精选层，股票会越来越多，泛泛的上市公司不再是稀缺标的了。





与此同时，退市机制的改革，无疑进一步摊薄垃圾股的价值。这必然造成市场中资金配置的加速分化。事实上，这样的过程在过去两年已经在进行，这种核心资产溢价的模式下，必然造成市场极端的二八分化。而为了更有效地体现市场中优质标的的趋势，这时候沪指的重新编制就显得尤为重要。





三大改革的推进下，最终A股会迎来指数和优质核心标的的长牛行情。但就像前面说的，能够享受这种趋势的，也必然只有头部公司，将来的市场会更好看，但买错股必然承受更严重的风险。





事实上，眼下的本轮行情中，大量优质类的细分龙头，开始提前走估值溢价。本月我们在策略会重点为学员解读的消费软件龙头万兴科技，强势涨停，6月4日会后累积涨幅超过30%。金融IT龙头恒生电子，涨5%创出新高，会后涨幅接近25%





还是要恭喜上车的学员。还是那句话，今年的端午节不会是端午劫了，我们看好六月份以及之后的三季度行情。这将是今年最重要的吃饭窗口。