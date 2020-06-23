隔夜两个重磅消息，其一是外部——据央视网消息，印度大批军车向中印争议地区开进。看来中美谈判的过程中，仍然是免不了频繁的外部扰动。中印的问题，其实更多的是印度自身问题的写照。





印度卫生部官方网站公布的最新数据显示，截至当地时间6月22日上午，印度新冠肺炎确诊病例已升至425282例，累计确诊人数居全球第四。





42万人确诊，以印度的防疫水平和检测水平，加上贫民窟的人口密度和卫生条件，实际上感染的人数，恐怕要远远大于这个数。加上1亿人失业，经济严重的衰退，印度开始寄希望于通过边境摩擦来转移国内矛盾





至于说真打，估计是不可能的，中国GDP是印度大约5倍，军费是印度的3倍多，怎么打？无非是瞄准了目前中国不希望在中美谈判时节外生枝的考虑，试图挑战底线。





至于中国，大概率还是陪着演戏的态度，中国发展最需要的就是尽可能长的和平窗口，没有可能主动开枪





国内方面，创业板试点注册制首批受理企业亮相 共32家





创业板注册制首批出炉，这速度太快了，首批高达32家，按照注册制的标准，证监会在20个工作日做决定；最快7月底，8月初第一批就能上市了。





改革的速度堪称火箭，估计单次t+0也会提上议程，在科创板+创业板实行，这两天券商股爆拉，炒的就是这个预期。





不过放眼未来看，从科创板，到创业板注册制，再到新三板精选层，股票会越来越多，泛泛的上市公司不再是稀缺标的了。那么最后能够走出长牛的，必然只有头部公司，所谓的核心资产溢价的逻辑，会进一步深入人心了。





早盘来看，创业板注册制的消息，直接引爆了创蓝筹。大量优质类的细分龙头，开始提前走估值溢价。本月我们在策略会重点为学员解读的万兴科技，一度涨停，6月4日会后累积涨幅超过30%



