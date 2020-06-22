两个因素导致市场冲高回落。





其一是美股期指的跳水。这个不说了，大家都明白





其二还是成交量。今天市场居然只有早盘开盘半小时呈现了真正意义上的放量，而后成交的快速缩水非常明显，我们反复讲过3000亿是一个基础，目前量能无法放大，而题材上却选择了极端耗费资金的券商作为发力点。于是大权重就变成了大搅屎棍。市场午后回落。





其实从近期指数的波动上来看，权重明显好于小市值品种，这个特征不管是在主板还是创业板甚至尤其是在创业板，特别明显。这意味着龙头溢价的模式已经不仅仅是蓝筹的权利，并且是随着注册制的推行延伸至科技股的炒作过程中。这是需要特别注意的。





也因此，没有成交量的配合，戏很难唱。





当然，两个原因都是眼前的问题，中期来看，我们认为市场的行情远没有走完。周末的两个利好太有分量，一个是上证指数的改制，另一个是科技类ETF的重启。这是真正的中期利好。





上证指数重新编制，很多朋友不理解，其实看看美股就明白。所谓十年牛市的美股，其实本质上就是20%的龙头品种走出长牛，而其他的则半死不活 大量退市。这里面三大指数的成分股权重是很大的名堂。





而科技股etf的问题我们周末的文章中已经全面的做了分析。中芯要上市，科创板50指数即将推出，首批25家科创板公司即将纳入上证指数，科技ETF恢复本质就是给科技股炒作提供源源不断的弹药。





事实上从今天的新闻大家应该注意到，科技龙头的回归已经在加速了。





今天盘后的消息，蚂蚁金服改名为蚂蚁科技集团。蚂蚁金服因为涉及到金融安全，所以前几年专门从阿里集团剥离出来，改成内资企业，而且是准备在国内上市的。按照目前的趋势，是肯定要上科创板的。





蚂蚁、吉利、中芯，这些巨头的上市带来巨大的资金需求，而科技ETF的重启本质就是为了引入活血。这种正向激励强化的模式下，科技股的牛市是中期比较确定性的时间了。



