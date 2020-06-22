周末的两个利好太有分量，一个是上证指数的改制，另一个是科技类ETF的重启。直接带动券商+科技蓝筹形成了一波强势拉升。





上证指数重新编制，很多朋友不理解，其实看看美股就明白。所谓十年牛市的美股，其实本质上就是20%的龙头品种走出长牛，而其他的则半死不活+大量退市。这里面三大指数的成分股权重是很大的名堂。





这次三个重大的改变，一是把ST股踢出去了；二是新股上市，要一年才会计入指数，为什么是一年？因为一年公司第一批要解禁，爆炒估值会回归。三是科创板和红筹股也纳入，可以增加上证的科技属性。上证指数，这回估计要甩掉包袱前进了。当然，有着四大行两桶油的压阵，想要暴力拉升是难的，但千里之行始于足下，这是很好的第一步，受此消息影响，今天券商板块走出四只涨停，就是炒作的牛市预期。





指数牛市就此开启。





科技股etf的问题我们周末的文章中已经全面的做了分析。中芯要上市，科创板50指数即将推出，首批25家科创板公司即将纳入上证指数，科技ETF恢复本质就是给科技股炒作提供源源不断的弹药。





科技股的牛市也基本能够确认。





但要提醒大家一句，这些都是中长期的市场预期。





就短线而言，券商和科技龙头的直线拉升，这两大板块都消耗大量资金的，在市场整体增量资金有限的背景下，形成跷跷板，大量的个股冲高回落或者表现低迷，恐怕这才是眼下要面临的问题。



