今年以来几度被推上风口浪尖的科技ETF再度迎来获批，据监管层披露，华宝中证电子50ETF、易方达中证人工智能ETF同日于6月8日获批。以今年1月21日获批的国泰中证新能源汽车ETF为界计算的话，监管层重启科技ETF批复已过了近五个月。





尽管华宝中证电子50ETF、易方达中证人工智能ETF早在6月8日获批，市场也在上周传出科技类ETF获批重启的声音，但监管层直到6月19日才公示，即证监会6月19日发布的2020基金募集申请公示表才把这一信息公之于众。





周六深夜的这则新闻，可能被很多人忽视了，但仔细品一品，这个不简单，很可能会是科技股卷土重来的催化剂！





从政策本身来看，当初暂停科技类ETF是为了给疯狂的科技股降温，这个任务已经完成；





此外眼下时间临近科创板开通一周年，科创板50指数也推出了，需要更多的机构资金参与；





而更着眼于眼前的问题是中芯国际眼瞅着即将登陆科创板，接下来恐怕更多的在美上市的科技企业也会陆续回归A股，这些巨无霸毫无疑问都需要天量的资金作为支撑。





重启科技主题ETF，最简单的观点——说明科技股将会得到源源不断的资金支持，机构再也不怕二月份被断粮的风险了。因此，虽然今天这条消息不是很起眼，但我们认为这很可能会是接下来资金抱团科技题材的一声发令枪！





为什么？因为：





第一，市场一直抱团的是医药股，防疫概念鸡犬升天，英科医疗已经翻5倍，但天下无不散的宴席，本周四开始，到周五咱们已经看到，抱团的筹码已经松动，大量高位医药股开始进入猛烈杀跌的状态，调仓的资金需要一个被接收的窗口；





第二，就像上面说的——消息面的催化。中芯国际上会，意味着马上要上科创板，今年以来，监管层不断在制度设计层面为境外上市企业回归A股亮起“绿灯”，使得越来越多根植于中国经济的公司选择登陆A股市场。科技巨头的回归，意味着会点燃市场的热情，同时也意味着市场需要更多的资金参与到科技股上来，科技类ETF的重启顺应天时；





第三，这段时间科技股沉默太久，都快被资金给遗忘了，刚好可以承接机构抱团的资金；





因此，接下来的科技股很可能随时将会展开资金报团的行情。我们一直在为学员战略性布局的科技主线，很可能迎来再一次提速。但是大家要注意，现在各大细分领域的龙头都已经明牌了，不会像二月份那样沾点边都涨，随着注册制的推出，资金想到的肯定是硬核科技，寄希望于鸡犬升天的闭眼乱买，是行不通的。





总的来说，中芯国际回归，科创板指数即将推出，消费电子已经在崛起的路上，而今年是5G建设元年，同样是5G换机爆发的第一年，苹果产业链已经率先爆发印证了市场对于科技股的认可。而随着科技类ETF的重启，或许更大的科技炒作戏码正逐步回归！！



