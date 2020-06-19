



沪指放量，创业板则直接走出反弹以来新高，周五的市场在一片皆大欢喜的过程中落幕了。





消息面上，一方面是北京的疫情得到控制，昨天下午，北京召开疫情防控第125场例行新闻发布会。中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示：北京疫情已经控制住了。





另一方面，就是富时罗素的扩容。今天富时罗素将把A股的纳入因子从17.5%提升至25%，当日收盘正式生效。这意味着富时罗素纳入A股第一阶段即将完成。富时罗素此次扩容带来了30亿美元的被动配置资金，再次作用下，今天提前抢跑的资金借助北上通道，涌入了超过200亿，这是近期毫无疑问的一次强势扫货。





其实更重要的消息是在昨天的陆家嘴论坛上，证监会掌门易会满的判断，加强了各路资金的入场信心，已经指明了后期的市场方向——“后疫情时期，全球流动性充盈甚至泛滥是大概率事件，各主要金融市场将可能共同面临“资产荒”的问题，优质上市资源的竞争会更加激烈。”





自古放水无熊市，叠加今年摩根史坦利给了中国一个资产避难国的评估，把中国股票评级提高到了增持级别，两相作用下，就是我们反复强调的中期方向有信心。





但注意一下，今年不是普涨行情，要从1月1日来算的话中位数还是绿的，但局部行情太好了，把A股按市值规模比喻成一个人的话，就是头部一般般，脖子和胸部暴涨，腰部以下冰凉。所以你买股票就要尽量去选非超级权重的行业龙头，这也是为什么很多朋友对于今年行情，有完全不同的感受——大概率就是选股思路，从根本上就错了。





以今天为例，两市普涨共成交7789亿，较昨天放量了200亿。但涨停股只有60只，并不多，特别是跟创业板指的涨幅相比。





主要是因为权重在涨，上证50的涨幅大于沪指，创业板50的涨幅大于创业板指，代表小票的中证1000涨幅最小。主要是因为机构资金和外资在流入的结果。





白酒为首的大消费普涨，降准预期下，券商爆发，中信建投涨停，是拉动沪指的主力；创业板主要由医疗/医药、锂电池、科技（消费电子、半导体为首）大涨带起来的。





深成指自底部以来反弹20%进入技术性牛市，创业板指创四年半新高，局部牛市的氛围越来越强。至于说局部牛市有没有可能扩散成全面牛市？这要看政策配合，我们认为时间点上需要特别关注的就是中美关系可能的拐点——无限逼近大选前的三季度末。



