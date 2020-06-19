消息面最大的好消息是两个，其一是昨天下午，北京召开疫情防控第125场例行新闻发布会。中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示：北京疫情已经控制住了。





这是真正的好消息。而且从报道的原话来看，表述非常可观——数据不会很快归零，但疫情已经得到控制。这是实事求是的态度。





这几天北京的氛围很紧张，多部门连夜下达多项指令，中高风险地区停学，防控等级上调，封城，甚至传说终南山空降。眼下该辟谣的辟谣，该降温的降温，是好事。





A股这几天怒炒的医药，昨天已经开始进入强分化阶段，后面的分化以及高低切换估计还要加速。尽管今年医药业绩确实是不错，但从估值的角度来说，100多倍的医药股，调整一下怎么讲都是正常的。





高低切换之下，再加上疫情受控的消息，近期被消息面死死压住的品种可能迎来一波反弹。





另一个利好就是富时罗素的扩容。今天富时罗素将把A股的纳入因子从17.5%提升至25%，当日收盘正式生效。这意味着富时罗素纳入A股第一阶段即将完成。





预计本次富时罗素扩容带来被动增量资金30亿美元。预计主要流入金融和必选消费板块，前5大行业流入量可占整体流入规模的49%。





两项利好的加持下，今天市场终于放量了，估计今天成交终于能够站上三千亿，券商也是放量拉升，中信建投和东方财富带头拉升，特别是东方财富，创出2015年11月以来的新高，比创业板指还要强。炒券商主要还是炒的是降准预期，今天盘后不降准的话，下周三盘后估计也该降了！另外，随着创业板指创出近4年半的新高，也在强化牛市的预期，这也是炒作券商的重要原因。





重点提醒大家一件事儿——这几天市场在做高低切换，大量低位股再启动，像前几天暴力拉升的钢铁股，首钢股份、重庆钢铁、西宁特钢，涨的一鸣惊人，但还是要冷静下来看看基本面，这都是些什么玩意。所以今天全部闷杀也是活该。



