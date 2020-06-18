周四市场的主题词就是高低切换。





北向资金单边净流入59亿，主要选择方向基本是苹果产业链个股，消费电子的暴涨得益于三个原因。





其一，这轮4G手机去库存，以及5G手机备货，带来实质的订单，但这是一个中长线的逻辑。尤其对于苹果概念，立讯精密再度大涨创出历史新高，代表着市场对于苹果产业链的力挺。因为美国对华为的打压，现在业界人士对于2020年手机概念股的看法几乎一致：苹果产业链的不确定风险相对更低一些。尤其去年的TWS耳机，实际上带动了增量市场的空间，这是其他的品种不能替代的。





其二，几天消费电子猛还是因为资金从防疫板块跟抖音离场，场内存量资金换场地有关。砸高买低，热点轮动。像今天盘中，高位股像申科股份，华北制药、奥翔药业、晨丰科技、北陆药业等走出跌停潮。我们反复和大家讲过，市场成交无法突破3000亿，存量博弈就是必然的。而存量博弈的最大特征就是反复的高低切换。





其三，今天618，苹果手机的销量也是超出预期，是刺激今天苹果产业链的重点原因。蓝思科技尾盘涨停，A股最正宗的苹果概念股之一！随着本轮高低切换的开启，接下来几天，消费电子概念能否接过防疫等高位品种的大旗呢？





整体来说，市场表现尚可，历年电商狂欢，A股的走势都不太好，所以大家戏言A股也打折。但今年来看，其实题材的表现相当可以。也证明了目前的市场环境下，A股确实是存在这机会。这一点大家不要怀疑。





消息面上最大的关注点，是官方披露了夏威夷会见的情况：





当地时间6月16日至17日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪应约同美国国务卿蓬佩奥在夏威夷举行对话。双方就中美关系和共同关心的国际与地区问题深入交换了意见。双方充分阐明了各自的立场，认为这是一次建设性的对话。双方同意采取行动，认真落实两国元首达成的共识。双方同意将继续保持接触和沟通。





翻译一下，双方充分阐明了各自的立场——你说你的我说我的。双方同意将继续保持接触和沟通——虽然这次没谈拢但是下次还可以继续谈。双方同意采取行动，认真落实两国元首达成的共识——针对的主要是第一阶段已经谈成的部分。



