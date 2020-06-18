加载中…
个人资料
李飞
李飞 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：129,701,022
  • 关注人气：204,452
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
李飞的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

消费+科技仍然将是三季度最强主线

(2020-06-18 11:32:29)
转载
消息面相当温暖，国务院常务会议指出，通过引导利率下行、发放优惠利率贷款、实施贷款延期还本付息、减少银行收费等政策，推动金融系统全年向企业合理让利1.5万亿元！同时，综合运用降准、再贷款等工具，保持流动性合理充裕。

想象当年，民生银行董事长洪崎自从讲出那句“赚钱赚到不好意思”之后，银行系统就没消停过。从金融的反腐风暴，再到一系列的政策调控。今年国务院这一套让利的方案，大头必然是银行的利差收益。

其实想想看是必然的，过去多年银行躺着赚钱，一年小2万亿利润，现在实体这么困难，让出大部分利润来无可厚非。从过去几个月的数据上看，流动性早就放出来了，但是贷款意愿并不高，这里面一方面是经济预期的悲观，另一方面利差的压力也客观存在。金融系统的让利能够一定程度上激发实体经济的活力，那真是善莫大焉。

这次总理重提降准，上次说完没几天央行就降了；这样算下来，6月底前有可能降准的。 不过，啥时候降降印花税，股民每年为国家贡献大量税收，从来没享受过优惠！

除此之外，王毅同印度外长苏杰生通电话 双方同意公正处理加勒万河谷冲突引发的严重事态

昨天和大家讲了——中美的对峙才是主战场，而其他的所有摩擦，都是有关国家要么做棋子在卖命，要么想要趁机攫取利益。所以只要夏威夷谈的没大毛病，三哥就要熄火了。

现在看，确实如此。

中印的问题在目前的全球范围内是配菜，甚至上不了台面。尤其从我们来说，只要印度不首先开火，那么没理由卷进战争，中国目前最需要的是时间。所以边境冲突在中印的历史遗留问题下会长期存在，但不会有大的矛盾升级。

昨天军工股有所表现，但整体而言不算太强，昨天也提示过大家，军工股只适合埋伏，不适合追高。

今天从盘面看，市场基本上是普涨，疫情之下的猪肉替代消费+苹果带动的消费电子，所以目前看，整个三季度市场的主线仍然是消费+科技，这个大思路没有变化。

我们再一次给大家强调——三季度应该是今年确定性最强的时间窗口投资上不要犹豫

喜欢

0

阅读 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有