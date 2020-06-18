消息面相当温暖，国务院常务会议指出，通过引导利率下行、发放优惠利率贷款、实施贷款延期还本付息、减少银行收费等政策，推动金融系统全年向企业合理让利1.5万亿元！同时，综合运用降准、再贷款等工具，保持流动性合理充裕。





想象当年，民生银行董事长洪崎自从讲出那句“赚钱赚到不好意思”之后，银行系统就没消停过。从金融的反腐风暴，再到一系列的政策调控。今年国务院这一套让利的方案，大头必然是银行的利差收益。





其实想想看是必然的，过去多年银行躺着赚钱，一年小2万亿利润，现在实体这么困难，让出大部分利润来无可厚非。从过去几个月的数据上看，流动性早就放出来了，但是贷款意愿并不高，这里面一方面是经济预期的悲观，另一方面利差的压力也客观存在。金融系统的让利能够一定程度上激发实体经济的活力，那真是善莫大焉。





这次总理重提降准，上次说完没几天央行就降了；这样算下来，6月底前有可能降准的。 不过，啥时候降降印花税，股民每年为国家贡献大量税收，从来没享受过优惠！





除此之外，王毅同印度外长苏杰生通电话 双方同意公正处理加勒万河谷冲突引发的严重事态





昨天和大家讲了——中美的对峙才是主战场，而其他的所有摩擦，都是有关国家要么做棋子在卖命，要么想要趁机攫取利益。所以只要夏威夷谈的没大毛病，三哥就要熄火了。





现在看，确实如此。





中印的问题在目前的全球范围内是配菜，甚至上不了台面。尤其从我们来说，只要印度不首先开火，那么没理由卷进战争，中国目前最需要的是时间。所以边境冲突在中印的历史遗留问题下会长期存在，但不会有大的矛盾升级。





昨天军工股有所表现，但整体而言不算太强，昨天也提示过大家，军工股只适合埋伏，不适合追高。





今天从盘面看，市场基本上是普涨，疫情之下的猪肉替代消费+苹果带动的消费电子，所以目前看，整个三季度市场的主线仍然是消费+科技，这个大思路没有变化。



