隔夜最大的新闻，以及对于今天盘面影响最大的，就是中印的边境冲突。中印两国军人在加勒万河谷爆发严重肢体冲突，印军3人死亡我方也有伤亡。而到北京时间昨天深夜，印度军方表示，又有17名在加勒万河谷肢体冲突中受伤的印度军人由于暴露在零度以下的高海拔地区死亡，印度军人的死亡人数从3名增加至20名。





受到消息影响，今天整体市场表现都非常压抑。加上近期的疫情因素，避险情绪升温，直接推升了防疫、军工甚至粮食。金健米业一度涨停——毕竟一旦出现战争，粮食才是最重要的物资





不过真的会爆发战争么？对于中印来说，显然都是最坏的选择。





以这一次的边境冲突为例，大家都很关注两军伤亡对比，好像谁伤亡的少就是胜利了，所以很多人在猜忌解放军为何不公布数据。





其实我军冷处理这个事件正说明了我们的淡定与冷静，私底下我们可以对印军下死手，但明面上我们不去刻意渲染，不喧宾夺主（当前主要矛盾还是中美矛盾，印度近期如此嚣张也是看准了这一点并想加以利用）。





中印实力对比，不用看伤亡对比，看看谁现在在煽动民族情绪就知道了。一般来说，弱者才更易激动。而从昨晚大幅增加的死亡人数来说，直接暴露了印度军队紧急救助伤员能力的严重落后。这不是一支真正有现代高原作战能力的军队





62年之后，印度人一直很想雪耻，但如果再被羞辱一次，这个国家的自信心就得崩溃!





印度是一个历史上从未取得对外战争胜利的国家(欺负巴基斯坦和孟加拉国，那不是外战，只是分裂了而已。至于尼泊尔不丹和锡金这样的，更不值一提了，而且历史上也同属于古印度)。印度作为一个文明古国其实早被灭了（16世纪就亡国了，被莫卧儿征服，而在此前也是不断被外族征服。这是一个500年没有独立复兴的国家），如今的印度更像是一个地理名词，因为统治这个国家的其实是还是外族，而非古印度人后裔。





对于中印冲突，国内舆论上的选择是正确的，目前全球的大棋盘上，中国正在与最强大的棋手博弈，至于印度，只是棋子，这就好比近期东北部半岛的动作一样。都是施压的工具，同时也都是想在大国博弈的舞台上，通过搅局来赚取更多的利益。





在这个背景下，中国绝不会尝试着首先与印度开战，而以印度这一次冲突中暴露的情况来看，更多是考虑输出疫情背景下国内矛盾的印度，恐怕也不会盲目的进一步扩大摩擦。





全球几乎所有的国家间矛盾，最终都能回推到中美矛盾上。因此眼下最重要的，仍然是这次的夏威夷会晤，不妨拭目以待吧！



