美国商务部表示将允许美国公司与华为合作制定5G网络标准——这是一个很好的消息。





中美关系有望缓和的信号。这个和近期传出的中美准备夏威夷密谈相吻合。但仔细看只是走出了第一步，距离接触关键芯片的禁令还有漫长的谈判之路要走，不过，对于持续承压的华为来说，终归是好事。





5G，5G，5G。这两天外盘利好消息不断，救市力度很大，5G的利好，加上外盘的反弹，给A股一个喘息的机会，六月中下旬，既是上半年行情的收官战，上半年的最后一战（站），同时也是我们说的三季度行情的前哨站，希望能把这个压轴戏唱好，做好。把握好这一次反弹的机会。





受到消息面的影响，以前是喝酒吃药打游戏，现在是喝酒吃药玩5G。昨天的崩溃情绪今天又全部翻盘了。全世界看，我们真的很韧性。别人大涨我们不跟，别人大跌我们不去。





但注意，创业板前高在即，量能却没能有效放大。这样的背景下，如果明天真的有快速拉升的冲刺，则要地方回落风险。从今天的盘面来看，近期的几条行情主线，疫情、免税、次新和游戏，今天都有不同程度的分化，前排人气晋级后排跟风淘汰。





资金似乎已经在提前做高低切换的操作了。





特斯拉据悉将从嘉能可购买钴用于新的汽车工厂。对新能源产业链，特别是电池的钴来说，算是利好。受此消息影响，钴算是今天另一个启动的看点。





接下来本周大家重点关注两个因素。





其一大家都懂，是疫情——昨天24小时数据，31省区市新增确诊40例 北京新增本土病例27例，数据上已经出现明显回落了。接下来只要疫情不再制造“惊喜”整个市场保持稳定就没什么意外。





不过特殊时期，北京的朋友们还是要特别注意防护和个人消毒。新冠应该真的是古往今来第一病毒了。历史上从来没有夏天传播这么凶猛的病毒。病毒是一串RNA遗传物质，外面包着一层磷脂膜。不耐紫外线的，也怕高温，失水就完蛋。所以在阳光灿烂温度高的环境里，病毒扛不住的。





但是新冠能在这种环境下——北京天天大太阳且地表四十度，突然爆发，说明它的传染力超乎寻常。另外，病毒的传播都是越广越弱，新冠不管这套，越广越强，毒性丝毫不减，丝毫没有要流感化的意思。总之吧，小心驶得万年船





其二是618。距离电商狂欢还有两天，这几天的网红概念和消费电子的反弹主要还是对618预期的反馈。随着这个时间点越来越近，是否会出现利好兑现或不及预期的可能，这是本周一个大变量。





客观说，这一波本土疫情爆发确实是出乎意料，不过目前看，数据明显在减少。而且是比预期的要少很多。





不过抛开这些来说，今天外资又一次扫货55个多亿，继续抢筹。A股目前的位置对于价值型资金来说仍然充满诱惑力。不妨对于接下来的三季度多一点期待。



