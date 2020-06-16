外围继续传来好消息——美国政府周一证实，将会修改禁止美国企业与华为进行生意往来的禁令，允许其合作制定下一代5G网络标准。





美国商务部长罗斯证实了有关该部即将采取行动的报道。据熟知内情的消息人士透露，美国商务部和其他政府机构签署了这项规则修改，现正等待发布在《联邦公报》上，最早将于当地时间周二发布。





消息面上看，中美谈判有进展，是好事，这个和近期传出的中美准备夏威夷密谈相吻合。但仔细看只是走出了第一步，距离接触关键芯片的禁令还有漫长的谈判之路要走，不过，对于持续承压的华为来说，终归是好事。早盘也是受到这一利好刺激，华为以及5G概念走出大幅反弹。





过去是特朗普对咱们极限施压，现在轮到特朗普着急、焦头烂额的时候，咱们就拖着他，也是对他的极限施压，争取更好的条件，拭目以待吧！





除了科技之外，另一个就是大家比较关注的疫情——昨天24小时数据，31省区市新增确诊40例 北京新增本土病例27例





客观说，这一波本土疫情爆发确实是出乎意料，不过目前看，数据明显在减少。而且是比预期的要少很多。





其实大家真的不用慌，疫情爆发之后，很快就开始相应应急预案，密切接触者全部被控制，然后一天检测了7.6万人，这里面相当比例的检测是直接上门的，以及通过大数据观察到的易感人群，直接通知进行测试，这样的结果下，测出了79个，这等于是最高危的人群已经过筛了。后面危险性逐步降低，数据逐步回落是大概率事件。





对于这一波疫情管控，确实是很到位了。这一波突发事件，大家需要谨慎，但不要恐慌。



