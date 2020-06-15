全球市场屏息静待这枚靴子落地(2020-06-15 17:00:02)
周末的几个消息，市场消化的都很充分。
大家最关注的疫情，周末我们在公众号里面写了，其实目前看，北京这次防控响应速度很快，各部门连夜出击，几乎不存在扩散的可能性。前两天北京的各大定点医院，发热门诊都是大量的去新发地进货的商家进行核酸检测，据说地坛一天接诊了800多人，这么高强度的检测，可以看到应急响应机制在发挥作用，所以不需要恐慌。全面撒网之下，大家只要做好防护，不要担心漏网之鱼。当然，看看周末的舆情，经历了年初一轮疫情的大家也比较淡定了，这很好，面对疫情，要有打持久战的准备，而这里面心理首先就不能慌，慌就输了。
其次是市场闻之色变的注册制，这个我们也给大家讲了，其实真没啥，毕竟目前的发行速度也赶上注册制了，反而是真的名正言顺了要好太多。这次配套注册制，也强化了退市机制，连续20个交易日收盘市值低于3亿元，将直接退市，这个力度远强于之前的股价面值退市。这一次对于全市场的垃圾股都将是一个震慑。一定要规避垃圾股。
而且注册制之下，券商为代表的金融股，以及金融IT类企业，包括长期看创业板优质龙头，都是要享受估值溢价的，其实说到底，今天市场能够抵抗如此，都是注册制利好带来的强势——今天下午跳水的导火索是美股期货带头杀跌，日股、港股跟风跳水，拖累A股。
美股的下跌，其实是近期一系列事件的导火索。
从美国国内来看，华尔街的资本大鳄们，也在跟特朗普玩“极限施压”，逼特朗普、逼美联储搞出负利率，大鳄们才能继续疯狂赚钱。在大选的压力下，特朗普是必须救美股的，因此负利率也是大概率要出来的。而负利率毕竟是美联储的问题，特朗普如果主动出击来解决美股下跌，其实能够拿出的最有诚意的信号就是中美谈判的超预期进展。
也因此，大家再去看近期传出的“蓬佩奥正在悄悄计划前往夏威夷会见中国政府官员”的消息，就别有一番风味。
从昨天《人民日报》钟声发表的文章《人民友好不可阻挡》来看：中美两国人民友好交往源远流长，即便美国一些政客执意要为中美关系制造麻烦，也改变不了两国人民友好交往的潮流。
会晤应该是已经确定要进行的，看来川总这一轮的极限施压已经接近尾声了，如果中美谈判桌上达成协议，自然是最好的结果。而目前来看，川总显然是把我们当做他连任的救命稻草，好戏要开始了
可惜A股这边，2900得而复失，大概率要展开震荡，不用担心，国内的疫情和一系列政策，市场都给予了积极地反应。目前压制A股的唯一原因，就是外盘，而压制外盘的原因其实无非是等待负利率政策落地以及谈判信号落地。这一切都已经进入最后时刻。从这个角度来说，真正的底部为期不远。
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