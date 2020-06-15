



周末的几个消息，市场消化的都很充分。





大家最关注的疫情，周末我们在公众号里面写了，其实目前看，北京这次防控响应速度很快，各部门连夜出击，几乎不存在扩散的可能性。前两天北京的各大定点医院，发热门诊都是大量的去新发地进货的商家进行核酸检测，据说地坛一天接诊了800多人，这么高强度的检测，可以看到应急响应机制在发挥作用，所以不需要恐慌。全面撒网之下，大家只要做好防护，不要担心漏网之鱼。当然，看看周末的舆情，经历了年初一轮疫情的大家也比较淡定了，这很好，面对疫情，要有打持久战的准备，而这里面心理首先就不能慌，慌就输了。





其次是市场闻之色变的注册制，这个我们也给大家讲了，其实真没啥，毕竟目前的发行速度也赶上注册制了，反而是真的名正言顺了要好太多。这次配套注册制，也强化了退市机制，连续20个交易日收盘市值低于3亿元，将直接退市，这个力度远强于之前的股价面值退市。这一次对于全市场的垃圾股都将是一个震慑。一定要规避垃圾股。





而且注册制之下，券商为代表的金融股，以及金融IT类企业，包括长期看创业板优质龙头，都是要享受估值溢价的，其实说到底，今天市场能够抵抗如此，都是注册制利好带来的强势——今天下午跳水的导火索是美股期货带头杀跌，日股、港股跟风跳水，拖累A股。





美股的下跌，其实是近期一系列事件的导火索。





从美国国内来看，华尔街的资本大鳄们，也在跟特朗普玩“极限施压”，逼特朗普、逼美联储搞出负利率，大鳄们才能继续疯狂赚钱。在大选的压力下，特朗普是必须救美股的，因此负利率也是大概率要出来的。而负利率毕竟是美联储的问题，特朗普如果主动出击来解决美股下跌，其实能够拿出的最有诚意的信号就是中美谈判的超预期进展。





也因此，大家再去看近期传出的“蓬佩奥正在悄悄计划前往夏威夷会见中国政府官员”的消息，就别有一番风味。





从昨天《人民日报》钟声发表的文章《人民友好不可阻挡》来看：中美两国人民友好交往源远流长，即便美国一些政客执意要为中美关系制造麻烦，也改变不了两国人民友好交往的潮流。





会晤应该是已经确定要进行的，看来川总这一轮的极限施压已经接近尾声了，如果中美谈判桌上达成协议，自然是最好的结果。而目前来看，川总显然是把我们当做他连任的救命稻草，好戏要开始了



