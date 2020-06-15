周末几大爆点新闻，真的是成为早盘市场关注点。





一个是疫情，周末我们在公众号里面写了，其实目前看，北京这次防控响应速度很快，各部门连夜出击，几乎不存在扩散的可能性。前两天北京的各大定点医院，发热门诊都是大量的去新发地进货的商家进行核酸检测，据说地坛一天接诊了800多人，这么高强度的检测，可以看到应急响应机制在发挥作用，所以不需要恐慌。全面撒网之下，大家只要做好防护，不要担心漏网之鱼。当然，看看周末的舆情，经历了年初一轮疫情的大家也比较淡定了，这很好，面对疫情，要有打持久战的准备，而这里面心理首先就不能慌，慌就输了。





第二个是注册制，创业板注册制来了，6月15起开始受理申请，比预期要快一些。按照时间点，深交所审核期2个月，证监会注册15个工作日，最慢需要3个月时间。但村里肯定一路开绿灯，估计7月份，就会有注册制的新股上市！





很多人谈注册制色变，其实我倒觉得没啥，毕竟目前的发行速度也赶上注册制了，反而是真的名正言顺了要好太多。





这次配套注册制，也强化了退市机制，连续20个交易日收盘市值低于3亿元，将直接退市，这个力度远强于之前的股价面值退市。这一次对于全市场的垃圾股都将是一个震慑。一定要规避垃圾股。





疫情和注册制成为早盘市场关注的焦点，券商+金融IT品种全面上涨，我们本月策略会提前给学员重点解读的恒生电子，会后至今一路6连阳真的是超级强势，恭喜上车的学员。





而疫情方面，早盘出乎所有人预料，水产暴力拉升，后来想想，大概率是因为说传染源在国外，因此对国内水产形成利好。A股的脑洞无法想象。当然情绪上面也能看出，真的是牛市思维。





除此之外，防疫和食品溯源也都出现不同幅度上涨。





早盘其实最大的利好就是注册制，在改革的推动下，金融股的拉升自不必说，更重要的，其实是对于创业板优质品种的一种估值溢价的强化。这个有机会给大家展开讲吧。





最后说一个很有意思的传闻——说“美国国务卿蓬佩奥正在悄悄计划前往夏威夷会见中国政府官员。”，中方代表团将由杨洁篪率领，双方可能要重启谈判了。



