虽然有着隔夜美股的大崩盘，但是显然A股的情绪要更加强势的多。





沪指微跌，其他三大指数红盘报收，应该说是一场非常亮眼的表现了。目前看，A股的走势越来越独立，3月份美股崩盘，A股没怎么跌，当然，之后的美股反弹，我们也没怎么涨，再到今天完全无视美股的暴跌，继续我行我素。至少在过去，这是不敢想象的。





客观讲，这就是A股过去两年不断推行机构化和价值投资理念的战果。可喜可贺。





今天的行情暴露出几点问题我们分开讲一下。





第一，成交还是不足。尽管周五市场是低开高走的中阳线收官。但成交量与反弹并不匹配。小级别上看，早盘低开一波抄底资金进场之后，资金的动作基本上就停滞了。所以我们说目前的行情还是要保持平常心，一定不要期待有什么逆势大行情出现。策略上还是逢低布局。切忌追高。





第二，尾盘很多朋友注意到不少个股出现了较大的集合竞价波动，涨跌幅较大的想恒瑞、茅台、伊利都是直线拉升；顺鑫、北方华创、用友、今世缘则是一波快速下挫。不少朋友比较担忧，我们目前分析，很可能还是和外资调仓有关系。可能明晟调整了指数权重比例，导致了被动配置资金的调仓。进一步看消息面的变化。





总的来说，目前看还是正常的，具体的进一步变化，大家还是看周末的消息面在做推演。





最后要说点题外话。





今天，相信很多朋友都看到了美国疫情抬头的消息。整个半年，基本上就是隔着大洋吃瓜的状态。很多朋友聊天讲这一次佛洛依德的事件叠加疫情会不会造成美国系统性的崩溃，我先说个结论——不会。其实更残酷的事实是，过去数十年美国经历过无数次大规模的抗议，但除了打了一堆政治正确的补丁来试图弥合社会的割裂之外，美国还是美国。





美国的种族歧视愈演愈烈，贫富差距无法平衡，社会的割裂不断加剧，但最终却异常稳定，这其中的缘由，不得不说资本主义的精明。美国的政治制度，就是把底层人民划分为不同群体，同时不断强调各群体的标签，并制造对立，这样把本来都是受压迫的底层人士割裂开来，无法团结在一起。这从根本上就粉碎了底层人民团结一致反抗上层权贵的可能性。





马列主义对社会阶级的划分，是横向的。社会分成资产阶级和无产阶级。资产阶级在上，无产阶级在下。但是美国通过划分群体，贴上标签，把社会阶层竖分了，分成黑人，亚裔，女性，同性恋等等不同的群体。于是希拉里这样的资产阶级代表人物，摇身一变，反而成了女性解放的领袖人物，她原本的阶级属性被刻意地模糊了。



