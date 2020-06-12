美股周四大幅收跌，道指跌逾1800点，三大指数跌幅均超过5%。美联储对未来经济的黯淡预期及美国多州疫情二次爆发的迹象令市场承压。恐慌指数大涨逾50%。截至收盘，道琼斯指数重挫1860点，跌幅达6.9%，纳斯达克指数收跌5.27%，标普500指数收跌5.89%





和之前对抗议担忧的情形一样，美国的疫情又有抬头趋势，目前有21个州新确诊病例上升，至少9个州激增。亚利桑那州的死亡人数增加了30%。得克萨斯州确诊病例增加70%。哈佛大学全球健康研究所所长贾哈预测，今后每天新增死亡人数都将有800至1000例，预计从现在到9月份将再有10万人死亡。





今天要先说点题外话，整个半年，基本上就是隔着大洋吃瓜的状态。很多朋友聊天讲这一次佛洛依德的事件叠加疫情会不会造成美国系统性的崩溃，我先说个结论——不会。其实更残酷的事实是，过去数十年美国经历过无数次大规模的抗议，但除了打了一堆政治正确的补丁来试图弥合社会的割裂之外，美国还是美国。





美国的种族歧视愈演愈烈，贫富差距无法平衡，社会的割裂不断加剧，但最终却异常稳定，这其中的缘由，不得不说资本主义的精明。美国的政治制度，就是把底层人民划分为不同群体，同时不断强调各群体的标签，并制造对立，这样把本来都是受压迫的底层人士割裂开来，无法团结在一起。这从根本上就粉碎了底层人民团结一致反抗上层权贵的可能性。





马列主义对社会阶级的划分，是横向的。社会分成资产阶级和无产阶级。资产阶级在上，无产阶级在下。但是美国通过划分群体，贴上标签，把社会阶层竖分了，分成黑人，亚裔，女性，同性恋等等不同的群体。于是希拉里这样的资产阶级代表人物，摇身一变，反而成了女性解放的领袖人物，她原本的阶级属性被刻意地模糊了。





所以，在统治阶级这样刻意地引导下，美国底层人民，虽然是同为受压迫的阶层，但是却严重割裂，彼此对立。进而各自为政，难成大事。所以，美国这口瓜还是要吃的，但最终我们的发展和幸福，必须依靠自己的双手，不能之外邻居家后院着火。





早盘来看，市场表现出比很多人预期中更强的克制。其实看隔夜A50就能够明白，A50昨晚原本是红盘，最终扛不住美股的重压翻绿下跌，截止收盘跌超1%，不过相比于美股的跌幅算是相当克制。





对于今天A股而言，我觉得大家要明白两点，第一，下跌承压是大概率事件，但是不会走出崩盘，毕竟我们在疫情之后就没有形成过强势的反弹，和人家新高之后崩的原理是不同的。国内政策方面一直是求稳为主，对于股市也是如此，应该是上有压力下有支撑的继续震荡。因此，下跌空间不大，但上涨也不要求什么逆势暴涨。平常心看待目前的行情。



