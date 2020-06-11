今天盘面说明了很多问题。





首先先讲，午后的市场跳水，主要源于外部因素，这一次是小鬼子要跳反，具体的我们就不在这儿解读了，有兴趣的大家自己去搜一搜，这一系列的事件其实都是在倒逼着国家加速对于海南开放的步伐。





受到事件影响，美股期指跳水、日经大跌 恒生指数跳水，最终传导至A股走出跳水行情。但还是能从内外的普跌上看出一些问题





第一是市场目前缺少成交量支持，确实仍然不稳。我们反复讲3000亿是底线，但目前看完成度并不好，而最近几天上涨，完全是紧贴着趋势线的蠕动，所以反弹也绝谈不上强势，这种背景下，消息面的风吹草动，就必然带来资金的自一次分化，因此市场今天的回落是偶然，也是必然。





第二是科技股。虽然市场走出调整，但科技股整体来说并没有真正受到多大的影响，至少今天来说是的。我么能看到午后不少品种出现回调，但回调主要还是集中在蓝筹层面，反而科技主线的回落对于技术形态的影响不大。





这里面有一种可能是因为国内消息滞后导致市场对于外部事件的反馈滞后。但同时我们认为至少也证明了目前科技主线确实存在较强的抗跌情绪。





不过现在看，大家明白这一周以来我们反复提示大家操作上面一定要谨慎的原因了——接下来今晚重点看一下消息的发酵到什么程度。但无论如何，优质股票也还是要维持逢低进场的策略，目前还远不是追高的时候。



